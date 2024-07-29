УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6715 відвідувачів онлайн
Новини
17 216 59

Єрмак сказав ГУР знищити всі матеріали у справі "вагнерівців", - Червінський

Єрмак доручив ГУР приховати матеріали у справі вагнерівців

Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак доручив ГУР МО знищити всі матеріали по операції із захоплення "вагнерівців".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

За його словами, це була сильна операція.

"Наше політичне керівництво, яке ухвалювало рішення зробити дзвінок і припинити цю операцію - Руслан Демченко (у липні 2019-го - радник Володимира Зеленського, з червня 2020-го по липень 2022-го - перший заступник секретаря РНБО. - ред.), Андрій Єрмак і Володимир Зеленський, – заперечувало взагалі існування такої операції.

Єрмак давав вказівки керівнику ГУРа знищити всі матеріали по операції, приховати. Якщо хлопці відмовлялися, він казав: "Добре, якщо ви не хочете знищувати, бо це порушення інструкції, тоді візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами і покладіть у справу", - розповів Червінський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Червінський подякував Бутусову за підтримку: Ти - фундамент для нашої майбутньої країни. ВIДЕО

За його словами, пізніше, коли Зеленський та Єрмак визнали, що ця операція була, він вважав це маленькою перемогою.

"Я вважаю, що операція по "вагнерівцях" - успішна. Єрмак і Зеленський усвідомили, що так робити не можна, що в країні, яка воює, треба бути разом зі своїми спецслужбами, а не зі спецслужбами Росії. І, я вважаю, що далі ця операція, можливо, буде початковою точкою відліку оцінки дій цих політиків. Операція на "Канатовому" теж не має ніяких проблем. Вона проведена. Не прилетів літак – нічого в цьому страшного немає", - підсумував ексрозвідник.

Дивіться: Червінський: Влада загнала себе в такий кут, що вимушена всім брехати. Зараз ніхто не розуміє, наскільки їм можна довіряти. ВIДЕО

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний дав письмову згоду на проведення операції на "Канатовому", - Червінський

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Єрмак Андрій (1367) Червінський (146)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Це взагалі-то пряме звинувачення одразу по кільком статтям.
показати весь коментар
29.07.2024 14:41
+45
Хто б сумнівався, що зелене рило замішане, воно і зараз працює по договорняку
показати весь коментар
29.07.2024 14:41
+33
Мерзотники які за два дня до вторгнення розповідали усім нам про шашлики,які згорнули усі ракетні програми,відвели війска на сході і на півдні.розмінували Чонгар зрадники які сидять на верхніх щаблях влади а патріотів вбивають та саджають до тюрем,країну перетворили на ГУЛАГ та диктатуру з свавіллям мусорів та ТЦКашників..не питайте чому на фронті ми відступаємо,фронт тримається тільки завдяки крові тих хто не зрадив Україну на ЗСУ але і вони не вічні.
показати весь коментар
29.07.2024 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це взагалі-то пряме звинувачення одразу по кільком статтям.
показати весь коментар
29.07.2024 14:41 Відповісти
Для українського суда - це ніщо. Якби в американському, та ще сенатському комітеті- то так. Хоча справа Освальда теж була на цьму комітеті. Просто всіх зачистили.
показати весь коментар
29.07.2024 14:48 Відповісти
,ще до війни Лерос подав заяву до відповідних органів за зраду України зе?! Де справа? Як і проти Безуглої?! Якщо вслухатися в слова поліції,що Фараон убили тому що вона була не захищена, то наскільки має захист Червінський?!
показати весь коментар
29.07.2024 14:51 Відповісти
Так, не потрібно. Рада безпеки ООН висловила б глибоку стурбованість, але їй це не вперше.
Щодо громадян турції:
"У 2012 році турецькі винищувачі перехопили і змусили приземлитися в Анкарі літак сирійської авіакомпанії, що прямував із Москви в Дамаск. Як повідомила влада Туреччини, на борту був незаконний вантаж: його вилучили, а літаку дозволили продовжити політ".
показати весь коментар
29.07.2024 15:24 Відповісти
Москворотий єрмакобот
показати весь коментар
29.07.2024 15:47 Відповісти
Хто б сумнівався, що зелене рило замішане, воно і зараз працює по договорняку
показати весь коментар
29.07.2024 14:41 Відповісти
все по плану, по османському плану....
показати весь коментар
29.07.2024 14:46 Відповісти
Вотетапаварот !!!
показати весь коментар
29.07.2024 14:44 Відповісти
Кращий захист - це напад! Мабуть дорослі дяді таки сплетуть лапті верховному завхозу
показати весь коментар
29.07.2024 14:46 Відповісти
От пі@дари
показати весь коментар
29.07.2024 14:44 Відповісти
Треба офіцера Української Розвідки вивозить до Америки та ховати під закон свідка. Але треба ще одну справу закривати.
показати весь коментар
29.07.2024 14:45 Відповісти
Це ти про кого? Як що про офіцера Української Розвідки - то має бути посилання - де, коли він таке казав. Я бачив йього пояснення - де він казав - шо увесь борт з мінська до Стамбулу вже був заповнений агентами української розвідки - жінки, чоловіки, шоб у тих вагнерів не було жодної підозри - і все це було узгодженно з розвідкою турків. Скіки було вагнкерів, який був літак?
показати весь коментар
29.07.2024 15:35 Відповісти
не реагуйте на статеву ганчірку дЄрьмака, нехай і далі вилизує дОПу.
показати весь коментар
29.07.2024 15:58 Відповісти
Повна узурпація влади козирем. СБУ, суд, прокуратура- все під ним.
показати весь коментар
29.07.2024 14:46 Відповісти
завхоз дав команду ГУР це як
показати весь коментар
29.07.2024 14:47 Відповісти
"Топаз, дай команду!"
показати весь коментар
29.07.2024 16:29 Відповісти
ГУР обм'як...

Бо слово сказав ЄРмак?

Затктнув писок в сову...

Нічого , моляв не бачу...

Не ма проблеи з призовом...

Ступор...

Некомпетеція...

Як зразок...
Армією дронім...-

Керувати може лиш....

Інтелігенція...
показати весь коментар
29.07.2024 14:47 Відповісти
Мерзотники які за два дня до вторгнення розповідали усім нам про шашлики,які згорнули усі ракетні програми,відвели війска на сході і на півдні.розмінували Чонгар зрадники які сидять на верхніх щаблях влади а патріотів вбивають та саджають до тюрем,країну перетворили на ГУЛАГ та диктатуру з свавіллям мусорів та ТЦКашників..не питайте чому на фронті ми відступаємо,фронт тримається тільки завдяки крові тих хто не зрадив Україну на ЗСУ але і вони не вічні.
показати весь коментар
29.07.2024 14:49 Відповісти
Залишайтесь живими, бо без вас як без України.
показати весь коментар
29.07.2024 21:47 Відповісти
Сподіваюсь,що вони не зможуть втекти з країни,коли буде грандіозний шухер.
показати весь коментар
29.07.2024 14:49 Відповісти
Для цього треба контингент нато чи агенти цру на всіх комунікаціях.
Або масони щоб нарешті натравили на них своїх порохоботів
показати весь коментар
02.08.2024 12:39 Відповісти
Андрій Борисович не може бути агентом кремля,бо в його мами патріотична наколка в вигляді тризуба,а брат Денис особисто врятував Київ весною 22 року,генерал Буданга на зубі поклявся,що все так і було
показати весь коментар
29.07.2024 14:50 Відповісти
Писали що маман Андр. Борисовича у Франції живе.
показати весь коментар
29.07.2024 17:17 Відповісти
Ортодоксальний ухилянт - Верховний Головнокомандувач ЗСУ, а завгосп ортодоксального ухилянта -дає указівки офіцерам ГРУ !?
Нажаль не знайшлося ні одного офіцера, який би на військовому сленгі, медійно, послав би завгоспа за кацапским кораблем....
показати весь коментар
29.07.2024 14:52 Відповісти
27 днів до 24.02.22.

Бутусов о том, являются ли Ермак и Демченко агентами России

https://www.youtube.com/watch?v=fA8U1Ww5uc8
показати весь коментар
29.07.2024 14:55 Відповісти
... яка падаль.
показати весь коментар
29.07.2024 14:55 Відповісти
єрмак, татаров, зеленський - злочинці. путін їм допоміг, щоб вони не втратили владу
показати весь коментар
29.07.2024 14:55 Відповісти
Невже в Києві нема кому єрмака арештувати?
показати весь коментар
29.07.2024 14:55 Відповісти
Так воно почне на увесь світ волати "арєставалі члєна комісії єрмака-МакФолла!!!!"
показати весь коментар
29.07.2024 15:15 Відповісти
Ну, мертві не волають, наприклад 😄
показати весь коментар
29.07.2024 15:49 Відповісти
І що, в ГУР нема добрих людей, які десь щось приховали до слушного моменту? Не вірю
показати весь коментар
29.07.2024 14:57 Відповісти
І правильно робите. І не тільки в ГУР. Мабуть усі опозиційні сили десь скирдують. До часу.
показати весь коментар
29.07.2024 17:18 Відповісти
Dum spiro spero🥴
показати весь коментар
29.07.2024 22:30 Відповісти
Єрмак наказав - але ж ГУР в и к о н а л о !!!

То ж що то за ГУР таке ?
показати весь коментар
29.07.2024 14:59 Відповісти
То схематоз, з листами від ГУР, для перетину потім кордону, за клопотанням від «ДИВНИХ КЛОПОТАЛЬНИКІВ» з ОПУ !!!
А хто виконує, оті злочинні накази, той і буде мекати на суді, а не отой з ОПУ !!! Він же, тільки КЛОПОТАВСЯ…??
показати весь коментар
29.07.2024 15:13 Відповісти
Роман Червінський про це розповідав у Савіка Шустера перед великою війною ,але наш мудрий нарід тоді на це не відреагував ,бо всі слухали про шалкики в травні
показати весь коментар
29.07.2024 15:01 Відповісти
Єрмак, іде за сценарієм Бакая з ДУС, часів кучми, той теж, відчутно нагадив Україні, а потім спокійно УТІК, на московію…. Прутін йому, ОСОБИСТО ксіву видав, з двоголовим півнем…
Заробив, гадячи в Україні!! Так і єрмак із Зеленським..
показати весь коментар
29.07.2024 15:05 Відповісти
Отих вагнерівців, яких захопили туареги, теж єрмачня віддасть кацапам, а нам налапшає, що обміняли на наших полонених. Квартал продовжується. Була партія регіонів, а ця шушваль - партія кварталів
показати весь коментар
29.07.2024 15:05 Відповісти
чудак
показати весь коментар
29.07.2024 15:07 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 15:09 Відповісти
Насправді Татаров, там в ОП, теж ніхто. І ні за що не відповідає. За все буде відповідати Зеленський. Але ЗеПрезидент ні за що відповідати не буде, бо політична фігура, яка ні за що не відповідає. Президента можна притягнути тільки за держзраду, або буквальний кримінальний злочин.
показати весь коментар
29.07.2024 17:23 Відповісти
Очільник допоміжного органа дає вказівки головам виконавчої влади в Україні?
Та ми вже звикли.
показати весь коментар
29.07.2024 15:16 Відповісти
Нічого дивного...зелений уйобок та єрмаковська камарілья добивають Україну..
показати весь коментар
29.07.2024 15:21 Відповісти
Елдак не мог. Он всего лишь завхоз. В его обязаность карандаши точить и что бы туалетная бумага была. Червинский оклеветал честного человека
показати весь коментар
29.07.2024 15:27 Відповісти
показати весь коментар
29.07.2024 15:31 Відповісти
Насолоджуйтесь дебіли! Все те, що нас досі рятує, то це лише те, що не встигли знищити ваші обранці.

Можна тільки уявити якою квітучою була б вже зараз Україна якби не дебіли.
показати весь коментар
29.07.2024 15:43 Відповісти
Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак доручив ГУР МО знищити всі матеріали по операції із захоплення "вагнерівців".

у гур мо є ім'я, призвіще?
який офіцер виконав наполегливе прохання?
червінський назве, цих офіцерів?

бо, щось, дуже схоже на чергову: юльку тимошенко або сюмар.
показати весь коментар
29.07.2024 15:56 Відповісти
сильное интервью Червинского ( https://www.youtube.com/watch?v=1f7HbUR4bVc&t=1896s )
показати весь коментар
29.07.2024 15:58 Відповісти
"...глава Офісу Президента Андрій Єрмак доручив ГУР МО знищити всі матеріали по операції із захоплення "вагнерівців"....

Так може заяву в ДБР пора подати?????
показати весь коментар
29.07.2024 16:26 Відповісти
Самое обидное то,что в рашке-такого представить невозможно...Чтобы сидел практически в открытую Украинский "крот",вредил-сливал-вел свою игру с высшим руководствои...и ему ничего при этом не было...Это в голове не укладывается.."За поребриком"-ни единой Украинской церкви-здесь же,шобла приходов,скрытых сепаров,вредителей и московской гэбни московского патриархата и управы нет... Депутаты-судьи с русскими паспортами..У врага такое есть??Чтобы в госдуре сидели украиснкие националисты или просто симпатики Украины??Да их бы уже пытали в "Крестах" натянув на глобус...Здесь же-проходной двор предателей,шпионов,вредителей и саботажников всех мастей.. помноженых на коррупционеров и откровенных покуистов.Что блд с этим делать??Как это все искоренить??Толерантность и терпимость к врагам,просто разрушает весь фундамент......
показати весь коментар
29.07.2024 17:00 Відповісти
Подписываюсь под каждым словом. Они теперь натянули вышиванки, но суть осталась прежней. Я не знаю, как убедить 73%, что голосовать нужно за того, кто пообещает в течение 4 лет разгребать авгиевы конюшни украинских судов. Начинать нужно с них, а не с люстрации чиновников, реформы полиции или экономических реформ. Многолетняя гниль украинских судов не дает стране реформироваться и тянет нас к мордору с его византийщиной.
показати весь коментар
29.07.2024 20:02 Відповісти
Цікаво як саме Ермак давав вказівки устно чи наказом
показати весь коментар
29.07.2024 17:19 Відповісти
А как он мог давать такие указивки письменно, если у него нема на это официальных полномочий? А поэтому можете от возмущения размахивать крыльями сколько угодно - дело все равно те же люди не разрешат заводить!!!
показати весь коментар
29.07.2024 20:39 Відповісти
А чи є в гур України герої окрім Червінського і Бурби такі самі як серед бусифікованих, що заради України можуть пожертвувати , я не кажу життям , а хоча би квартирою, чи званням, чи премією? Здається ні, бо злочинні накази не виконували би і справа була би заведена і на дружбана президента і на нього самого. І як би їх посадили, то і Чонгар не розміновували і війська не відводили би і тому і великої війни не існувало би зараз. А так злотне задушили і воно поросло.
показати весь коментар
29.07.2024 20:08 Відповісти
ЧЕРВІНСЬКИЙ ПОСТРАЖДАВ ЧЕРЕЗ ДЄРМАКА....БЕЗ СУМНІВУ... ЦЕЙ НАПОЛЕОН
ЗАМІТАВ СЛІДИ ЗЛИВУ ОПЕРАЦІЇ ЛУКАШЕНКУ
показати весь коментар
30.07.2024 04:16 Відповісти
 
 