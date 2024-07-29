Єрмак сказав ГУР знищити всі матеріали у справі "вагнерівців", - Червінський
Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський заявив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак доручив ГУР МО знищити всі матеріали по операції із захоплення "вагнерівців".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За його словами, це була сильна операція.
"Наше політичне керівництво, яке ухвалювало рішення зробити дзвінок і припинити цю операцію - Руслан Демченко (у липні 2019-го - радник Володимира Зеленського, з червня 2020-го по липень 2022-го - перший заступник секретаря РНБО. - ред.), Андрій Єрмак і Володимир Зеленський, – заперечувало взагалі існування такої операції.
Єрмак давав вказівки керівнику ГУРа знищити всі матеріали по операції, приховати. Якщо хлопці відмовлялися, він казав: "Добре, якщо ви не хочете знищувати, бо це порушення інструкції, тоді візьміть і напишіть інші документи іншого змісту під цими самими номерами і покладіть у справу", - розповів Червінський.
За його словами, пізніше, коли Зеленський та Єрмак визнали, що ця операція була, він вважав це маленькою перемогою.
"Я вважаю, що операція по "вагнерівцях" - успішна. Єрмак і Зеленський усвідомили, що так робити не можна, що в країні, яка воює, треба бути разом зі своїми спецслужбами, а не зі спецслужбами Росії. І, я вважаю, що далі ця операція, можливо, буде початковою точкою відліку оцінки дій цих політиків. Операція на "Канатовому" теж не має ніяких проблем. Вона проведена. Не прилетів літак – нічого в цьому страшного немає", - підсумував ексрозвідник.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
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Щодо громадян турції:
"У 2012 році турецькі винищувачі перехопили і змусили приземлитися в Анкарі літак сирійської авіакомпанії, що прямував із Москви в Дамаск. Як повідомила влада Туреччини, на борту був незаконний вантаж: його вилучили, а літаку дозволили продовжити політ".
Бо слово сказав ЄРмак?
Затктнув писок в сову...
Нічого , моляв не бачу...
Не ма проблеи з призовом...
Ступор...
Некомпетеція...
Як зразок...
Армією дронім...-
Керувати може лиш....
Інтелігенція...
Або масони щоб нарешті натравили на них своїх порохоботів
Нажаль не знайшлося ні одного офіцера, який би на військовому сленгі, медійно, послав би завгоспа за кацапским кораблем....
Бутусов о том, являются ли Ермак и Демченко агентами России
https://www.youtube.com/watch?v=fA8U1Ww5uc8
То ж що то за ГУР таке ?
А хто виконує, оті злочинні накази, той і буде мекати на суді, а не отой з ОПУ !!! Він же, тільки КЛОПОТАВСЯ…??
Заробив, гадячи в Україні!! Так і єрмак із Зеленським..
Та ми вже звикли.
Можна тільки уявити якою квітучою була б вже зараз Україна якби не дебіли.
у гур мо є ім'я, призвіще?
який офіцер виконав наполегливе прохання?
червінський назве, цих офіцерів?
бо, щось, дуже схоже на чергову: юльку тимошенко або сюмар.
Так може заяву в ДБР пора подати?????
ЗАМІТАВ СЛІДИ ЗЛИВУ ОПЕРАЦІЇ ЛУКАШЕНКУ