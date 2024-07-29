Залужний дав письмову згоду на проведення операції на "Канатовому", - Червінський

Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський розповів, що тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

За словами Червінського, під час підготовки до операції СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли вже вирішили, що справді пілот готовий прилітати, звернулася до них по допомогу, щоб продовжити операцію.

"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", - пояснив він.

Дивіться: Червінський: Влада загнала себе в такий кут, що вимушена всім брехати. Зараз ніхто не розуміє, наскільки їм можна довіряти. ВIДЕО

Після санкції Червінський разом із командувачем поїхали до командувача Військово-повітряних сил повідомити йому задум СБУ.

"Він послухав, сказав, що дає нам контакт керівника одного з територіальних центрів, тому ми поїхали до командира нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той на правильному слензі говорить, і підтвердив, що це справді пілот.

На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра (з боку РФ. - Ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють.Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції", - продовжив він.

Також читайте: Порошенко про судилище над Червінським: Це не має нічого спільного із верховенством права

Ексрозвідник зазначив, що коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи.

"Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся", - додав він.

Червінський також заявив, що лист Залужного "сховали", а його звинуватили в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром "Канатове" під виглядом навчань. Також, додав він, слідство у справі замовчує участь працівника СБУ в організації спецоперації.

Читайте також: Усі 27 народних депутатів фракції "Європейська Солідарність" готові взяти на поруки Червінського, - заява

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

Також читайте: Справа Червінського: Представник потерпілих повідомив про розірвання із ними договору