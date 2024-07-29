Залужний дав письмову згоду на проведення операції на "Канатовому", - Червінський
Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський розповів, що тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.
За словами Червінського, під час підготовки до операції СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли вже вирішили, що справді пілот готовий прилітати, звернулася до них по допомогу, щоб продовжити операцію.
"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", - пояснив він.
Після санкції Червінський разом із командувачем поїхали до командувача Військово-повітряних сил повідомити йому задум СБУ.
"Він послухав, сказав, що дає нам контакт керівника одного з територіальних центрів, тому ми поїхали до командира нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той на правильному слензі говорить, і підтвердив, що це справді пілот.
На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра (з боку РФ. - Ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють.Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції", - продовжив він.
Ексрозвідник зазначив, що коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи.
"Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся", - додав він.
Червінський також заявив, що лист Залужного "сховали", а його звинуватили в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром "Канатове" під виглядом навчань. Також, додав він, слідство у справі замовчує участь працівника СБУ в організації спецоперації.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.
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Куса заявила, що попри зобовʼязання, слідство не направило Залужному жодної повістки зʼявитися до суду.
«Повістка, яка видається в рамках кримінального провадження слідчим свідку, вона є обов'язковою для виконання кожною особою в цій державі. Від президента до звичайної, вибачте, людини. Але слідство так і не виконало ці всі дії», - підсумовує адвокатка.
ЗАХІД СКАЗАВ ЄРМАКУ :КОЗИРЕ ГНИДОТНИЙ - ТІЛЬКИ СПРОБУЙ
і тихо наспівує:
- тато твій в посольстві працює дипломатом...
З А В І С А
в якості кого? А цей Гордон, зі слів дипломата Шамшура ,не ахті який шанувальник України . Й от невезуха - Гарріс не включила його (як усі очікували) в список претендентів на віце .
Єрмак судячи з непрямих даних на даний момент зайнятий узгодженням інтересів РФ, Туреччини і Угорщини в питаннях "мирної угоди" з Росією. Дуже характерно, що він тепер уникає Білорусі і проводить зустрічі з представниками РФ в Туреччині.
Неужели спешка и халатность? Скорее всего ждуны и ермаки сливали по черному.
Разведчику я верю а зэшобле нет!!!
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Мужчиль був керівником терористичного крила ПС, в 2015-му році почав терористичну війну проти тоді чинної української влади. Допоки він воював за Україну - його навіть нагороджували. Коли почав війну проти - його СБУ намагалась притягти до відповідальності; в результаті операції затримання був вбитий.
Залужный не мог информировать парашу об этой операции.
Остаются 2 варианта- Дерьмак или его агент в СБУ.
Или оба сразу...
А если кацапский летчик оказался не алкаш и жадный до малых денег. Сообщил командирам о попытке вербовки и дальше шла игра их контрразведки?
Что тут непонятного?
Наш разведчик преданной службий Рейху дорос до звания штандартенфюрер. Он был любимчиком Шеленберга и если бы первый погиб при бомбежке Штирлиц бы возглавил политическую разведку Рейха. Не имея высочайших заслуг до таких высот не добраться.
Всеволодов много раз находился рядом с Гитлером и мог изменить ход войны.
Агент Штирлица, Плейшнер лечил от астмы Кальтенбрунера. Очень хорошо лечил.
Жодної нормальної людини там не було
До речі, вони ж зараз планують нас здати русні. Будемо жити в мирі як білоруси
Зеленському і його кодляку потрібно було кинути за грати
розвідника Червінського , який все знає про іхні договорняки
із Вагнерівцями , Цемахом і багато іншого 😡
Про це в ефірі Радіо Свобода («Свобода Live») заявила адвокатка Червінського Людмила Куса.
«Нами було отримано рішення суду ще в червні місяці 2023 року, яким слідчого було зобов'язано такі дії вчинити (викликати Залужного - ред.) І за рік досудового розслідування слідство цих дій так і не вчинило. Головного свідка, фактично, в справі, слідство так і не викликало і не допитало», - коментує Людмила Куса. https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervinskyy-zaluzhnyy-dopyt/32917729.html
Звичайні закони гігієни. Політичної гігієни.
У разі благополучного приземлення літака у аеропорту України, дії
України в особі її посадовців від співробітників ГУР МО та СБУ,
задіяних в операції виведення на українську територію вагнерівців, до Президента України, який санкціонував таку операцію, може розглядатися та кваліфікуватися супротивником та за його подачею міжнародною спільнотою як акт незаконного втручання, тобто як акт тероризму проти цивільного повітряного судна та пасажирів, членів екіпажу цього літака.
Таке звинувачення, пролобійоване РФ у ООН, ІСАО та інших, у том числі
європейських міжнародних організаціях, могло призвести до:
- втрати Україною свого міжнародного іміджу як правової авіаційної
держави, яка завжди діє на підставі та у порядку передбаченому чинними
міжнародними та українськими нормативними документами з питань
забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації;
- занепаду уваги до ситуації в України щодо Криму та Донбасу з боку
партнерів України в ЄС;
- втрати Україною контролю за повітряним рухом над Чорним морем. РФ
після анексії Криму постійно намагається відібрати цей регіон управління
повітряним рухом у України (для ДПУПР «Украерорух» це порядка 70
відсотків валютних надходжень, а для України - стратегічна позиція у
Чорному морі);
- великої кількості судових позовів щодо моральних та матеріальних
збитків з боку пасажирів цього повітряного судна до держави Україна;
- аналогічних дій з боку дружніх до РФ країн у їх повітряному просторі з
метою затримання громадян України, по відношенню яких у РФ порушено
кримінальні справи;
- можливого погіршення відносин з Туреччиною;
- можливості вторгнення збройних сил РФ в Україну у відповідності до
статті 10 Закону РФ «Про оборону» з метою захисту насильно
терористичними методами захоплених Україною «невинних» громадян РФ.
Не допрацьовує контр-розвідка.