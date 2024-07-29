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Залужний дав письмову згоду на проведення операції на "Канатовому", - Червінський

Червінський розповів, що Залужний дав дозвіл на операцію на Канатовому

Ексрозвідник та полковник ССО Роман Червінський розповів, що тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

За словами Червінського, під час підготовки до операції СБУ зібрала певний обсяг інформації, і коли вже вирішили, що справді пілот готовий прилітати, звернулася до них по допомогу, щоб продовжити операцію.

"СБУ не могли самі оцінити літак, створити коридор у повітряному просторі, забезпечити йому безпеку перельоту та супровід, його посадку. Тому вони звернулися до нас із метою контактування з Військово-повітряними силами. Я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло Залужному. Залужний дав санкцію. Перша санкція була усна, щоб ми з'ясували можливість проведення такої операції", - пояснив він.

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Після санкції Червінський разом із командувачем поїхали до командувача Військово-повітряних сил повідомити йому задум СБУ.

"Він послухав, сказав, що дає нам контакт керівника одного з територіальних центрів, тому ми поїхали до командира нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який поговорив із російським пілотом про технічні питання перельоту, перевірив, чи той на правильному слензі говорить, і підтвердив, що це справді пілот. 

На цьому етапі ми повторно доповіли Залужному, що Військово-повітряні сили підтвердили особу пілота і що якщо це навіть гра (з боку РФ. - Ред.), то він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію, бо в повітряному коридорі, який ми йому надамо, його в разі чого зіб'ють.Залужний дав санкцію, що згоден із проведенням операції", - продовжив він.

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Ексрозвідник зазначив, що коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи.

"Цей документ залишився, він у справі є. СБУ довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі. Але цей лист все-таки знайшовся", - додав він.

Червінський також заявив, що лист Залужного "сховали", а його звинуватили в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром "Канатове" під виглядом навчань. Також, додав він, слідство у справі замовчує участь працівника СБУ в організації спецоперації.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

17 липня 2024 року Червінського відпустили під заставу, продовживши строк тримання під вартою до 4 серпня. 18 липня 2024 року Суд відправив Червінського під цілодобовий домашній арешт у рамках нового кримінального провадження.

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Автор: 

Залужний (723) Червінський (146)


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Топ коментарі
+43
Тут вопрос только почему там самолеты наши находились? И почему погиб подставился командир в/ч (аэродрома).
Неужели спешка и халатность? Скорее всего ждуны и ермаки сливали по черному.
Разведчику я верю а зэшобле нет!!!
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29.07.2024 13:07
+21
А де Єрмак? Немає в інформпроосторі .Кулебі довірили навіть у Китай махнути . Свобода Червінського як дустом посипала?
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29.07.2024 13:07
+19
,це не поворот, про це булр ще напочатку судилища, тоді Залужного не допросили, а сам він просто промовчав.
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29.07.2024 13:23
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Вот это поворот...
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29.07.2024 13:07 Відповісти
,це не поворот, про це булр ще напочатку судилища, тоді Залужного не допросили, а сам він просто промовчав.
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29.07.2024 13:23 Відповісти
Це був план дій добратися до Залужного .
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29.07.2024 13:32 Відповісти
Ок,почему молчал Залужный после того как его сняли с должности?Подставил Червинского и прикрыл свой,так сказать,тыл?
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29.07.2024 13:41 Відповісти
Адвокат Червінського...

Куса заявила, що попри зобовʼязання, слідство не направило Залужному жодної повістки зʼявитися до суду.

«Повістка, яка видається в рамках кримінального провадження слідчим свідку, вона є обов'язковою для виконання кожною особою в цій державі. Від президента до звичайної, вибачте, людини. Але слідство так і не виконало ці всі дії», - підсумовує адвокатка.
ЗАХІД СКАЗАВ ЄРМАКУ :КОЗИРЕ ГНИДОТНИЙ - ТІЛЬКИ СПРОБУЙ
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29.07.2024 13:53 Відповісти
Странно,так хотели добраться до Залужного,что повестку не прислали?Или "запад" запретил вызывать Залужного в суд?
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29.07.2024 14:01 Відповісти
Запад? Ти дбл?
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29.07.2024 22:13 Відповісти
Ещё вот мысли: Проблемы на фронте(высказались все,от сержанта до комбата)-Залужный молчал,Остащенко-Залужный молчал,Червинский-Залужный молчал,сняли с должности-Залужный молчал,признали негодным к службе-Залужный молчал.Удобная позиция,не находите?
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29.07.2024 14:10 Відповісти
Ющенко злодій та Іуда, а Залужний ні. Залужний скоріш славетний генералДе Голль.
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30.07.2024 01:16 Відповісти
Тому що Залужний, це Ющенко, тільки військовий
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29.07.2024 14:17 Відповісти
Тому,що Залужний -не залужний,а залЭжний...
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30.07.2024 01:08 Відповісти
Якщо слідкувати за подіями, то Залужний відмовився від. Цього епізоду. Дивно,що його папірець знайшли після його звільнення. Добратися до Залужного, як дипломата? Про що ви? Кожному б звільненому по стану здоров'я бути дипломатом
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29.07.2024 13:55 Відповісти
мама крокодилиха гладить маленьке крокодилинча по голівці,
і тихо наспівує:
- тато твій в посольстві працює дипломатом...
З А В І С А
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29.07.2024 14:25 Відповісти
Не промовчав, він звертався, щоб його свідчення врахували в суді, а зелені це проігнорували. Це було на tZEinform, здається вчора чи сьогодні.
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29.07.2024 14:30 Відповісти
Не було цього. Я поважаю Залужного, але він відмовився від справи. Сказав,що цього не було. А Червінський просив. На початку, самому початку, а потім слідували місяці в'язниці. Ви пишите учора чи позавчора....
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29.07.2024 14:54 Відповісти
Я ж не пишу, що знаю достеменно, що і як, а пишу що і де прочитала. Правда всерівно вилізе колись, шкода тільки коли від брехні страждають добрі люди. А дивлячись, як підло і завжди бреше зелена влада, схильна не довіряти їй ніколи і ні в чому. А на Залужного була спущена з подоляківського ланцюга ціла зграя ботопсів, так що час покаже ху із ху.
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29.07.2024 15:41 Відповісти
Він промовчав і коли Чонгар розміновували.
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29.07.2024 22:16 Відповісти
А де Єрмак? Немає в інформпроосторі .Кулебі довірили навіть у Китай махнути . Свобода Червінського як дустом посипала?
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29.07.2024 13:07 Відповісти
А в якості кого б поїхав сам Єрмак до Китаю?
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29.07.2024 13:21 Відповісти
Його якість дозволяла йому стояти серед лідерів країн на багатьох міжнародних форумах- правда Китай занадто традиційно "етикетний"...Бажаю йому піти слідом за кораблем як максимум а за Люськой як мінімум
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29.07.2024 13:31 Відповісти
Добра Ви людина, занадто.
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30.07.2024 08:13 Відповісти
Ляпас Байдену: Єрмак провів телефонну розмову з радником з нацбезпеки Камали Харріс

в якості кого? А цей Гордон, зі слів дипломата Шамшура ,не ахті який шанувальник України . Й от невезуха - Гарріс не включила його (як усі очікували) в список претендентів на віце .
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29.07.2024 13:40 Відповісти
Ну так чого тоді повітря трясти?
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29.07.2024 13:41 Відповісти
Трясти ким , Козирем?
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29.07.2024 13:55 Відповісти
Так шанувальник чи ні?
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29.07.2024 19:31 Відповісти
Єрмак, в Білоруссії на перемовинах по газу- транзиту із росії до Угорщини та Словакії( не пам'ятаю точніше, може Словенії) через Україну.
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29.07.2024 14:20 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 29.07.2024.
Єрмак судячи з непрямих даних на даний момент зайнятий узгодженням інтересів РФ, Туреччини і Угорщини в питаннях "мирної угоди" з Росією. Дуже характерно, що він тепер уникає Білорусі і проводить зустрічі з представниками РФ в Туреччині.
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29.07.2024 15:07 Відповісти
Тут вопрос только почему там самолеты наши находились? И почему погиб подставился командир в/ч (аэродрома).
Неужели спешка и халатность? Скорее всего ждуны и ермаки сливали по черному.
Разведчику я верю а зэшобле нет!!!
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29.07.2024 13:07 Відповісти
Червінського тепер пресуватимуть по іншій справі; хоча і там адвокати встановили, що те відео, яке інкримінують як "основний доказ" проти Червінського - компіляж, нарізки поза контекстом розмови.
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29.07.2024 13:08 Відповісти
Записний варіант завжди гірше основного... Ублюдки не розраховували, що Захід їх таки принудить ? А на що ж вони розраховували у такому разі - на перемогу рашки? Умотавша Люся чітко атработала й сквизидла - невже то був срок закінчення котракту з МАРОДЕРНЕЮ ? А на типу звільнення сам наговорив ...
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29.07.2024 13:15 Відповісти
Ну или как версия - самолеты находились там спонтанно, прилетели в тайне от других сотрудников - режим секретности что б одни офицеры не знали куда летят другие. Мера предосторожности от ждунов, самолетам приходится часто менять базирование ведь в стране Кварталии сложно сохранить военную тайну
.
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29.07.2024 13:11 Відповісти
тільки не треба передьоргувати.
Мужчиль був керівником терористичного крила ПС, в 2015-му році почав терористичну війну проти тоді чинної української влади. Допоки він воював за Україну - його навіть нагороджували. Коли почав війну проти - його СБУ намагалась притягти до відповідальності; в результаті операції затримання був вбитий.
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29.07.2024 13:35 Відповісти
"Ексрозвідник зазначив, що коли Залужний підписував цю санкцію, то паралельно написав лист до СБУ, в якому просив із метою проведення спільних заходів відрядити їхнього співробітника, щоб він зайшов у групу і виконував свою частину роботи."
Залужный не мог информировать парашу об этой операции.
Остаются 2 варианта- Дерьмак или его агент в СБУ.
Или оба сразу...
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29.07.2024 13:19 Відповісти
Будь проще и народ к тебе потянется. У вас есть бритва Оккама? Отрежьте ею все сильно запутанное и лишнее.
А если кацапский летчик оказался не алкаш и жадный до малых денег. Сообщил командирам о попытке вербовки и дальше шла игра их контрразведки?
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29.07.2024 13:40 Відповісти
Этих "совпадений" с момента воцарения на царствие Дерьмака столько, что никаких бритв не хватит.
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29.07.2024 13:58 Відповісти
якесь дежавю з тими вагнерівцями...
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29.07.2024 14:28 Відповісти
Своевременно не уничтоженный враг будет гадить и дальше.
Что тут непонятного?
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29.07.2024 16:41 Відповісти
Буває замовне вбивство, а в нас більш поширені замовні справи, які шиють, щоб або свою дупу прикрити, або когось втопити, тому що хтось наказав…
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29.07.2024 13:28 Відповісти
очевидно. сбу напичкано штирлицами
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29.07.2024 13:29 Відповісти
Ребята Менжинского не вальнули фон Штирцица и на его место имплантировали разведчика Всеволодова.
Наш разведчик преданной службий Рейху дорос до звания штандартенфюрер. Он был любимчиком Шеленберга и если бы первый погиб при бомбежке Штирлиц бы возглавил политическую разведку Рейха. Не имея высочайших заслуг до таких высот не добраться.
Всеволодов много раз находился рядом с Гитлером и мог изменить ход войны.
Агент Штирлица, Плейшнер лечил от астмы Кальтенбрунера. Очень хорошо лечил.
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29.07.2024 13:50 Відповісти
будь-яка людина з числа оточення, могла б повернути історію по іншому кращому руслу! через це шахістів не беруть в ....
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29.07.2024 14:33 Відповісти
Саме цікаве буде попереду, коли спливе уся правда про операцію, та задіяних осіб. Усі як щурі поховалися за посадами та своїми"кришами", та готові заради збереження посад (доступу до корита) все "повісити " на Червінського, як цапа відбувайла. На жаль така система, яку очолюють люди з низьким інтелектом та низькими людськими якостями.
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29.07.2024 13:36 Відповісти
одного щура врятували погони генерала?
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29.07.2024 13:41 Відповісти
То что пытаться посадить рашистский бомбер с полудюжиной екипажа уже выглядело идиотизмом. Но каким образом ето подставило под удар нашу авиацию и технику на аеродроме? Скорее смахивает что операцию по переманиванию рашистского пилота ето отмазка чтобы отвести подозрение от настоящего крота и предателя
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29.07.2024 13:40 Відповісти
.. ідіотизмом може виглядати Ваш допис....))) А поцікавитися літаком Су-35... який намагалися перегнати розуму не вистачає? Зато яку теорію змови Ви відпрацювали!!!)))0
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29.07.2024 16:20 Відповісти
Забагато коментів,забувши реальність тих днів. Не було втрати Канатове, бо літаки підняли в повітря, а командир загинув,прикриваючи їх виліт. Там розрушені були тільки будівлі. Ви хоч знаєте, де був там аеродром? То то
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29.07.2024 13:58 Відповісти
Єрмак підар і кремлівський кріт, Татаров - бандитський *****, Зєля просто дебіл. А Українці подвійні дебіли що обрали собі таке шапіто в президенство.
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29.07.2024 13:59 Відповісти
краще і не скажешь...
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29.07.2024 18:32 Відповісти
я такое вижу 30 лет, еще до хели готовилось все это.
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29.07.2024 22:44 Відповісти
уяви ботів вище за все заходили на сайт 20-28 липня а коментували сьогодні! Як було насправді і хто що робив правди тут не буде лише одні догадки. Кому вигідно так завжди було - комусь не залежно від того де сховалась та сама правда. Як кажуть диму бе вогню не буває!
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29.07.2024 14:02 Відповісти
Зелене лайніще це смердюча куча зрадників
Жодної нормальної людини там не було
До речі, вони ж зараз планують нас здати русні. Будемо жити в мирі як білоруси
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29.07.2024 14:02 Відповісти
Ти ж сама закликала здати території русні щоб їх "замирити". Що там методичку змінили?
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29.07.2024 21:36 Відповісти
Ти особисто бачила ці плани? Або просто хворобливе уявлення?
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30.07.2024 07:05 Відповісти
А якщо я не помиляюсь, як завжди, що ти будеш тоді триндіти?
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30.07.2024 10:43 Відповісти
Незважаючи ні на що , навіть у випадку із генералом Залужним ,
Зеленському і його кодляку потрібно було кинути за грати
розвідника Червінського , який все знає про іхні договорняки
із Вагнерівцями , Цемахом і багато іншого 😡
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29.07.2024 14:03 Відповісти
Бо саме Червінський і був тим військовим, котрий координував всі зв'язки з американською, та турецькою розавідками по багатьох операціях. У тому числі - вагнери, штурм донецького підвалу, де донецьки "хирурги" різали живцем наших полонених, та зеленский дав наказ - штурм об'єкту сбу баканова. Це вже після того, як прибрали генерала Бурбу - котрий і був головним хто керував та дава завдання Українскій Розвідці.
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29.07.2024 14:41 Відповісти
23.04.2024 У https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervinskyy-sud-advokat-trymannya-pid-vartoyu/32916224.html справі ексрозвідника Романа Червінського слідство повинно було викликати колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного як головного свідка. Утім протягом року йому не направили жодної повістки до суду.

Про це в ефірі Радіо Свобода («Свобода Live») заявила адвокатка Червінського Людмила Куса.

«Нами було отримано рішення суду ще в червні місяці 2023 року, яким слідчого було зобов'язано такі дії вчинити (викликати Залужного - ред.) І за рік досудового розслідування слідство цих дій так і не вчинило. Головного свідка, фактично, в справі, слідство так і не викликало і не допитало», - коментує Людмила Куса. https://www.radiosvoboda.org/a/news-chervinskyy-zaluzhnyy-dopyt/32917729.html
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29.07.2024 14:10 Відповісти
А якже - Залужний наш президент? Всі хто працює, та співпрацював з зеленским - то дуже велике питання. Десь стає зрозуміло - чому пішов, чому по здоров'ю - не годен, чому, як і всі попередники, майже, послом у спокійну Европу. Просто жах 19 року виходить на фінішну пряму.
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29.07.2024 14:34 Відповісти
А тепер уявіть - всі операції йдуть через Сирського , а значить і Єрмака
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29.07.2024 15:02 Відповісти
І практично моментально всі плани ЗСУ і тої зрадницької ставки у кацапів на столі. Як можна так воювати і добровільно підставляти свої життя кацапам?
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29.07.2024 21:41 Відповісти
Ну тай що? Ти в тюрмі, а він - посол у ВБ.
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29.07.2024 16:26 Відповісти
Как в известном фильме "Он за всю компанию хомут волочить не желает, ему одному вышака брать скучно. Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст".
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29.07.2024 16:30 Відповісти
В цій великий війні, в загибелі сотень тисяч українців, в руйнуваннях повинні не тільки Єрмак і Зеленськкій, а і ті хто їх покривав після вагнерівців і продовжує то робити. Бо якби не покривали, то засудили би. А якби засудили, то не було би ні розмінування Чонгару, ні кінця ракетній програмі і не було би відведення військ. Це все є яскравим свідченням причин і наслідків і недорозвиненність системи захисту того організму, що називається Україною. Трагедій ще буде багато доки не буде засуджена ця стара система і не зроблена Нова.
Звичайні закони гігієни. Політичної гігієни.
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29.07.2024 19:45 Відповісти
Та цей Лідор каже, що він злпаав стару систему. Але що він збудував ніхто не розуміє. Навіть Штучний інтелект.
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29.07.2024 21:18 Відповісти
Проблема не у системі лише, основна причина це ворожа 5-та колона у владі, яка не віддає її ще з 90-х рр. Україні потрібна масштабна люстрація всіх хто будь- коли був причетним до цієї злочинної влади. Інакше жодних змін і реформ в Україні ніколи не буде.
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29.07.2024 21:47 Відповісти
Цікаве спостереження - дві серйозні спецоперації за участі Червинського й обидві зірвані. Співпадіння?
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29.07.2024 20:15 Відповісти
І першу зірвав найвеличніший лідор всесвіту, як він чам казав: зателефонував бульбофюреру, та повідомив, що в готелі живуть вагнерівці. Що ще проквокчеш?
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29.07.2024 21:00 Відповісти
Квокчеш ти зі своїми подільниками з ботоферми. Не один десяток спецоперацій було проведено за ці роки, і про них знали і Єрмак і Зе, але зірвані лише ті, в яких брав безпосередню участь саме Червінський
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29.07.2024 21:20 Відповісти
"Не один десяток" ?! Ну нзови xоча б перші 15
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29.07.2024 21:42 Відповісти
Можливо тому що він проводив найважливіші і найбільш загрозливі для ворога. Після успіху з Цемахом, гіві, моторолою та ін московською наволоччю, йому почали активно вставляти палки в колеса
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29.07.2024 21:50 Відповісти
Дійсно, крім нього ж більше немає кому довірити - єдиний розвідник, і, до того ж, колишній
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30.07.2024 07:08 Відповісти
Я один не понимаю зачем было сажать российский самолет на аэродром где было полно Украинских самолетов и пилотов? Нельзя было найти ПУСТОЙ аэродном для этого? У нас идх ДЕСЯТКИ-военных аэродромов. То что ЗСУ передали координаты действующего аэродрома-это несомненная глупость и ***** и за это нужно отвечать. Вопрос только в том что это сознательная работа на врага или глупость и некомпетентность. По Поводу действия Зеленского с осени 21 года когда ему ВСЕ говорили что раша готовит нападение а он не реагировал-у меня к нему такой-же вопрос:он агент кремля или просто тупой некомпетентнвй осел?
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29.07.2024 21:02 Відповісти
Він сам дав відповідь, яка чомусь до вашого мозоку не дойшла)
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29.07.2024 21:52 Відповісти
Два в одном.
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30.07.2024 06:52 Відповісти
Оце нісенітниця "... ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. " Начебто Червинський пілоту - кацапу дав геолокацію всіх будівль, включаючи ідальню та сортир ? І надіслав повну інструкцію де вільне містечко для літака кацапеня навколо наших літаків ? Координати цього аеродрому та й будь-якого в Україні відомі Генштабу рф.
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29.07.2024 21:26 Відповісти
Я не оцінюю дії посадових осіб в ситуації з вагнерівцями. Приведене нижче було написано до початку війни. Час підтвердив правоту написаного.
У разі благополучного приземлення літака у аеропорту України, дії
України в особі її посадовців від співробітників ГУР МО та СБУ,
задіяних в операції виведення на українську територію вагнерівців, до Президента України, який санкціонував таку операцію, може розглядатися та кваліфікуватися супротивником та за його подачею міжнародною спільнотою як акт незаконного втручання, тобто як акт тероризму проти цивільного повітряного судна та пасажирів, членів екіпажу цього літака.
Таке звинувачення, пролобійоване РФ у ООН, ІСАО та інших, у том числі
європейських міжнародних організаціях, могло призвести до:
- втрати Україною свого міжнародного іміджу як правової авіаційної
держави, яка завжди діє на підставі та у порядку передбаченому чинними
міжнародними та українськими нормативними документами з питань
забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації;
- занепаду уваги до ситуації в України щодо Криму та Донбасу з боку
партнерів України в ЄС;
- втрати Україною контролю за повітряним рухом над Чорним морем. РФ
після анексії Криму постійно намагається відібрати цей регіон управління
повітряним рухом у України (для ДПУПР «Украерорух» це порядка 70
відсотків валютних надходжень, а для України - стратегічна позиція у
Чорному морі);
- великої кількості судових позовів щодо моральних та матеріальних
збитків з боку пасажирів цього повітряного судна до держави Україна;
- аналогічних дій з боку дружніх до РФ країн у їх повітряному просторі з
метою затримання громадян України, по відношенню яких у РФ порушено
кримінальні справи;
- можливого погіршення відносин з Туреччиною;
- можливості вторгнення збройних сил РФ в Україну у відповідності до
статті 10 Закону РФ «Про оборону» з метою захисту насильно
терористичними методами захоплених Україною «невинних» громадян РФ.
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29.07.2024 21:52 Відповісти
Зелена маячня.
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30.07.2024 03:33 Відповісти
как дела Червинского влияют на войну и на зеленых гныд ? он их все посадит ?
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29.07.2024 22:43 Відповісти
Контр розвідка МАЄ ЛОВИТИ ЗРАДНИКІВ У СЕРЕДИНІ КРАЇНИ, ТИМ БІЛЬШЕ СЕРЕД ВИЩОГО ВІЙСКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА!!! Хтось знає хочь одного зрадника з вищого політичного керівництва заарештованого контр-розвідкою?
Не допрацьовує контр-розвідка.
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30.07.2024 03:32 Відповісти
 
 