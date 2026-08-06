Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 млн грн, - НАБУ

Колишню віцепрем'єрку та експосла у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними Бюро, у власності Стефанішиної перебували дві квартири у ЖК "Файна Таун" (зареєстровані на подругу) вартістю майже 11 млн грн.

Також у користуванні підозрюваної у різний період перебували активи, оформлені на близьких осіб:

квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (зареєстрована на матір);

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

Проте ці дані вона не декларувала.

"Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми — шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК "Файна Таун". Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.



Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати таке майно. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн", - зазначили в НАБУ.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній - застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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