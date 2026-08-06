Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 14 млн грн, - НАБУ

Бывшую вице-премьера и экс-посла в США Ольгу Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн и предоставлении недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным Бюро, в собственности Стефанишиной находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" (зарегистрированные на подругу) стоимостью почти 11 млн грн.

Также в пользовании подозреваемой в разные периоды находились активы, оформленные на близких лиц:

квартира в столичном ЖК бизнес-класса "Львовская площадь" (зарегистрирована на мать);

парковочное место и несколько нежилых помещений в этом же ЖК (зарегистрированы на отца);

автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 d (зарегистрирован на подчиненного).

Однако эти данные она не декларировала.

"Кроме того, она вела переговоры о покупке дома под Киевом ориентировочной стоимостью 550 тыс. долл. США. По плану, 250 тыс. долл. США должны были быть уплачены наличными, а остальная сумма — путем передачи продавцу двух упомянутых выше квартир в ЖК "Файна Таун". Однако от сделки чиновница отказалась, предположительно, из-за назначения на дипломатическую должность за рубежом.



Официальные доходы подозреваемой не позволяли ей приобрести такое имущество. В период с начала 2024 года до середины 2025 года она заработала около 3,7 млн грн. При этом только с ее банковских счетов было потрачено ориентировочно 4,2 млн грн", - отметили в НАБУ.

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Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной - залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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