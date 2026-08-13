Стефанишина заявила, что залог в размере 6 млн грн за нее внесут ее бывшие бизнес-партнеры

Бывшая посол Украины в США и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что сегодня, 13 августа, залог в размере 6 миллионов гривен за нее внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу.

Об этом Стефанишина сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Несоразмерная сумма

По ее словам, залог внесут ее бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми она работала до перехода на должность в правительстве и которые продолжают ее защищать.

"Сумма в 6 миллионов гривен, как я и заявляла ранее, — непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция относительно суммы остается неизменной, но чтобы не оставлять пространства для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу", — пояснила Стефанишина.

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Чиновница напомнила, что залог — это гарантийная мера, средства по которой возвращаются, если лицо выполняет все процессуальные требования.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", — подчеркнула экс-посол.

Стефанишина добавила, что защита параллельно подала апелляционную жалобу — она касается как самого вида избранной меры пресечения, так и размера залога.

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Подозрение в адрес Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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