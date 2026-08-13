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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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Стефанишина заявила, что залог в размере 6 млн грн за нее внесут ее бывшие бизнес-партнеры

Ольга Стефанишина

Бывшая посол Украины в США и экс-вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что сегодня, 13 августа, залог в размере 6 миллионов гривен за нее внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу.

Об этом Стефанишина сообщила в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Несоразмерная сумма

По ее словам, залог внесут ее бывшие коллеги по юридическому бизнесу, с которыми она работала до перехода на должность в правительстве и которые продолжают ее защищать.

"Сумма в 6 миллионов гривен, как я и заявляла ранее, — непомерна для меня и моей семьи. Моя позиция относительно суммы остается неизменной, но чтобы не оставлять пространства для спекуляций вокруг этой ситуации, решено, что залог сегодня внесут бывшие коллеги по юридическому бизнесу", — пояснила Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": О подозрении Стефанишиной сообщили тогда, когда было собрано достаточное количество материалов, — Клименко

Чиновница напомнила, что залог — это гарантийная мера, средства по которой возвращаются, если лицо выполняет все процессуальные требования.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", — подчеркнула экс-посол.

Стефанишина добавила, что защита параллельно подала апелляционную жалобу — она касается как самого вида избранной меры пресечения, так и размера залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 14 млн грн, — НАБУ

Подозрение в адрес Стефанишиной

  • Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
  • Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
  • 6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Протащили троих в финал": прокурор САП в суде заявил, что Стефанишина влияла на конкурс по избранию главы НАЗК

Автор: 

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Ольга Віталіївна Стефанішина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 до шлюбу Кравець (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 29 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР) - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юристка та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державна службовиця.

Від 2006 до 2007 року займалася приватною юридичною практикою.

тобто, бізнес партнери з далеких 2006 - 2007 років?
бо, весь інший час воно на державних посадах!, тобто паразит на тілі українців!!!!
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13.08.2026 17:27 Ответить
+3
так та всі вони бідні та нещастні , але друзі у них заможні ...та з грошима .оце справжні друзі
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13.08.2026 17:19 Ответить
+2
А з якого "бізнесу" внесли "викуп" за Єрмака та Грічишина??
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13.08.2026 17:15 Ответить

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