О подозрении Стефанишиной сообщили тогда, когда было собрано достаточное количество материалов, - Клименко
Глава САП Александр Клименко прокомментировал информацию о том, что подозрение в адрес бывшего посла Украины в США Стефанишиной возникло после ее отставки.
Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы сообщаем о подозрении тогда, когда собрано достаточное количество материалов. Детективы обратились в САП с таким-то конкретным подозрением. Прокурор изучил все имеющиеся материалы и согласовал конкретный процессуальный документ. Тогда и вручается (подозрение. — Ред.), оно вручается в день подписания", — ответил он.
Подозрение Стефанишиной
Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.
Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.
6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.
Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
- Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
- САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
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Как можно было собрать весь материал, если фигурант - источник недостающего материала, с вашего благословения, выезжает за границу подальше от следствия?
Или была команда - не трогать?
Тем более, что президент был в курсе ее темных дел, а она была связана с кем то еще, более высокого положения.
И как только за этим человеком подтерли все следы, ведущие к нему, была дана разрешающая команда.