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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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О подозрении Стефанишиной сообщили тогда, когда было собрано достаточное количество материалов, - Клименко

В САП прокомментировали подозрение в адрес Стефанишиной

Глава САП Александр Клименко прокомментировал информацию о том, что подозрение в адрес бывшего посла Украины в США Стефанишиной возникло после ее отставки.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Мы сообщаем о подозрении тогда, когда собрано достаточное количество материалов. Детективы обратились в САП с таким-то конкретным подозрением. Прокурор изучил все имеющиеся материалы и согласовал конкретный процессуальный документ. Тогда и вручается (подозрение. — Ред.), оно вручается в день подписания", — ответил он.

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Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

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Автор: 

Стефанишина Ольга спецуполномоченная (322) подозрение (779) Клименко Александр САП (78)
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Топ комментарии
+2
Ви про її звільнення з посади пОслиці України у США? 🤔 Так то просто співпало!
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10.08.2026 12:39 Ответить
+1
Чи є в країні хоча б один чиновник/посадовець з більш-менш бездоганною репутацією ?
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10.08.2026 12:38 Ответить
+1
Если было следствие, но недостаточно материала, то почему вы дали разрешение на выезд Стефанишиной за границу?
Как можно было собрать весь материал, если фигурант - источник недостающего материала, с вашего благословения, выезжает за границу подальше от следствия?
Или была команда - не трогать?
Тем более, что президент был в курсе ее темных дел, а она была связана с кем то еще, более высокого положения.
И как только за этим человеком подтерли все следы, ведущие к нему, была дана разрешающая команда.
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10.08.2026 12:43 Ответить

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