О подозрении Стефанишиной сообщили тогда, когда было собрано достаточное количество материалов, - Клименко

Глава САП Александр Клименко прокомментировал информацию о том, что подозрение в адрес бывшего посла Украины в США Стефанишиной возникло после ее отставки.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондентки Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы сообщаем о подозрении тогда, когда собрано достаточное количество материалов. Детективы обратились в САП с таким-то конкретным подозрением. Прокурор изучил все имеющиеся материалы и согласовал конкретный процессуальный документ. Тогда и вручается (подозрение. — Ред.), оно вручается в день подписания", — ответил он.

Читайте также: Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму почти 14 млн грн, - НАБУ

Подозрение Стефанишиной

Напомним, что 5 августа антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшей вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной.

Сторона обвинения требует в качестве меры пресечения для экс-посла Украины в США Ольги Стефанишиной, которую подозревают в незаконном обогащении, залог в размере 13 миллионов 100 тысяч гривен.

6 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшей вице-премьеру Стефанишиной — залог в размере 6 млн грн.

Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

Читайте: Кривонос и Клименко заявили, что все детали операции "Мидас" знали только они