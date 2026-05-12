Кривонос и Клименко заявили, что все детали операции "Мидас" знали только они

Вся информация об операции "Мидас" была известна только директору НАБУ Семену Кривоносу и главе САП Александру Клименко.

Об этом они заявили сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Операция состояла из многих направлений расследования, они осуществлялись разными главными подразделениями детективов, поэтому ни один из руководителей главного подразделения не знал обо всей операции. Все было известно только мне и директору бюро", - подчеркнул Клименко.

Директор НАБУ отметил, что операция "Мидас" не была сконцентрирована в одном подразделении детективов, и добавил, что расследование продолжается.

По словам Кривоноса, главным прокурором в операции с самого начала был Клименко.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.

Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

