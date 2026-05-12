Кривонос и Клименко заявили, что все детали операции "Мидас" знали только они

Вся информация об операции "Мидас" была известна только директору НАБУ Семену Кривоносу и главе САП Александру Клименко.

Об этом они заявили сегодня на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Операция состояла из многих направлений расследования, они осуществлялись разными главными подразделениями детективов, поэтому ни один из руководителей главного подразделения не знал обо всей операции. Все было известно только мне и директору бюро", - подчеркнул Клименко.

Директор НАБУ отметил, что операция "Мидас" не была сконцентрирована в одном подразделении детективов, и добавил, что расследование продолжается.

По словам Кривоноса, главным прокурором в операции с самого начала был Клименко.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции в Силы обороны.
  • Позже совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на публикацию СМИ новых "пленок Миндича" и назвал это "очередной информационной атакой". Он обратился в НАБУ с просьбой подтвердить правдивость "пленок".

А де тут ''свинарчук -2''? Це ворожа технологія забруднити ''свинарчуків'' міндічами. ''Свинарчуки'' тягнули клістрони з Росії в Україну, щоб відновити роботу систем ППО. А міндічі тягнули з України і ''двушкамт'' возили на росію.
12.05.2026 16:08
12.05.2026 16:08 Ответить
Я боюсь одного
Что все тихо сойдет на НЕТ
Никто в итоге не сядет
А в дураках останется лишь один УКРАИНСКИЙ НАРОД!!!!
12.05.2026 15:46 Ответить
"Підозри" в Україні оголошують красиво. З помпой! ЗМІ та оркестрами! Навіть "викупи" з "общаків" вносять...Усі "збиті льотчики" - не вилазять з ефірів і сподіваються на повернення до корита та влади ...Краса!! Однак - все потужність,як і завжди,і передбачено - "йде в гудок"! Вироків - 0,0001 відсоток. Люмпен - відпочивай...тут в шахи грають не шашки.
12.05.2026 16:36
12.05.2026 16:36 Ответить
Нічого тихо не дійде. Ці органи самостійні. У них начальником є Кодекси. Турбує народна поговорка - якщо знають двоє, то знає і свиня.
12.05.2026 16:05
12.05.2026 16:05 Ответить
Вся ця мішура зі справою Міндіча нагадує великий пшик.
12.05.2026 15:48
12.05.2026 15:48 Ответить
у чудо юдо залишився єдиний шанс, це якомога швидше доконати україну та здати *****.
бо, інакше чекайте великий привіт відразу на наступний день, як відмінять військовий стан і особливо коли ветерани почнуть повертатися додому.
12.05.2026 15:52 Ответить
"Свинарчуки-2". Тільки переплюнули в 100 разів
12.05.2026 15:57
12.05.2026 15:57 Ответить
Судячи з того, що Міндіч вчасно завлив, він теж знав...
12.05.2026 16:03
12.05.2026 16:03 Ответить
Тут ще https://bastion.tv/shok-kooperativ-dinastiya-viris-na-krovi-buchi_n80407 дещо.
12.05.2026 17:24
12.05.2026 17:24 Ответить
всі деталі про курську авантуру знали, тільки холуй сирський та пейсатий цар зе!майжебонапарт.
12.05.2026 16:09
12.05.2026 16:09 Ответить
Коломойський чомусь люто активізувався, цікаво що це йому дає. Богдан, секретутка, Міндічі, свої люди в сап-набу, Дубінський і т.п.
12.05.2026 16:19
12.05.2026 16:19 Ответить
Якщо це не державна зрада, то що це? Чому не знала СБУ, Зовнішня Розвідка, поліція?
12.05.2026 17:49
12.05.2026 17:49 Ответить
 
 