2 658 14

Кривонос і Клименко заявили, що всі деталі операції "Мідас" знали лише вони

Кривонос та Клименко

Уся інформація про операцію "Мідас" була відома лише директору НАБУ Семену Кривоносу та очільнику САП Олександру Клименку.

Про це вони заявили сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Операція складалась з багатьох напрямків розслідування, вони здійснювались різними головними підрозділами детективів, тому жоден з керівників головного підрозділу не знав про всю операцію. Все було відомо лише мені і директору бюро", - наголосив Клименко.

Директор НАБУ зазначив, що операція "Мідас" не була сконцентрована в одному підрозділі детективів, і додав, що розслідування продовжується.

За словами Кривоноса, головним прокурором в операції від самого початку був Клименко.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
  • Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

НАБУ (5721) САП (2604) Кривонос Семен (123) Клименко Олександр САП (90)
Топ коментарі
А де тут ''свинарчук -2''? Це ворожа технологія забруднити ''свинарчуків'' міндічами. ''Свинарчуки'' тягнули клістрони з Росії в Україну, щоб відновити роботу систем ППО. А міндічі тягнули з України і ''двушкамт'' возили на росію.
12.05.2026 16:08 Відповісти
Я боюсь одного
Что все тихо сойдет на НЕТ
Никто в итоге не сядет
А в дураках останется лишь один УКРАИНСКИЙ НАРОД!!!!
12.05.2026 15:46 Відповісти
"Підозри" в Україні оголошують красиво. З помпой! ЗМІ та оркестрами! Навіть "викупи" з "общаків" вносять...Усі "збиті льотчики" - не вилазять з ефірів і сподіваються на повернення до корита та влади ...Краса!! Однак - все потужність,як і завжди,і передбачено - "йде в гудок"! Вироків - 0,0001 відсоток. Люмпен - відпочивай...тут в шахи грають не шашки.
12.05.2026 16:36 Відповісти
Нічого тихо не дійде. Ці органи самостійні. У них начальником є Кодекси. Турбує народна поговорка - якщо знають двоє, то знає і свиня.
12.05.2026 16:05 Відповісти
Скоро год,как страна и мир узнали про пленки Миндича
Народ поддерживает президента, как и до пленок Миндича
Никто ,кроме ГАЛУЩЕНКО ,не сидит
Все фигуранты вышли под залог
Зеленскому рукоплещут парламенты
Союзники дают миллиарды
12.05.2026 16:13 Відповісти
Я думаю це один великий спектакль йде
12.05.2026 15:50 Відповісти
у чудо юдо залишився єдиний шанс, це якомога швидше доконати україну та здати *****.
бо, інакше чекайте великий привіт відразу на наступний день, як відмінять військовий стан і особливо коли ветерани почнуть повертатися додому.
12.05.2026 15:52 Відповісти
"Свинарчуки-2". Тільки переплюнули в 100 разів
12.05.2026 15:57 Відповісти
Судячи з того, що Міндіч вчасно завлив, він теж знав...
12.05.2026 16:03 Відповісти
12.05.2026 17:24 Відповісти
всі деталі про курську авантуру знали, тільки холуй сирський та пейсатий цар зе!майжебонапарт.
12.05.2026 16:09 Відповісти
Коломойський чомусь люто активізувався, цікаво що це йому дає. Богдан, секретутка, Міндічі, свої люди в сап-набу, Дубінський і т.п.
12.05.2026 16:19 Відповісти
Якщо це не державна зрада, то що це? Чому не знала СБУ, Зовнішня Розвідка, поліція?
12.05.2026 17:49 Відповісти
 
 