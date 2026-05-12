Кривонос і Клименко заявили, що всі деталі операції "Мідас" знали лише вони

Уся інформація про операцію "Мідас" була відома лише директору НАБУ Семену Кривоносу та очільнику САП Олександру Клименку.

Про це вони заявили сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Операція складалась з багатьох напрямків розслідування, вони здійснювались різними головними підрозділами детективів, тому жоден з керівників головного підрозділу не знав про всю операцію. Все було відомо лише мені і директору бюро", - наголосив Клименко.

Директор НАБУ зазначив, що операція "Мідас" не була сконцентрована в одному підрозділі детективів, і додав, що розслідування продовжується.

За словами Кривоноса, головним прокурором в операції від самого початку був Клименко.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Пізніше співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман відреагував на публікацію ЗМІ нових "плівок Міндіча" та назвав це "черговою інформаційною атакою". Він звернувся до НАБУ з проханням підтвердив правдивість "плівок".

