10 тис. осіб можуть моніторити реєстр та відстежувати, куди рухається слідство, - Клименко

Глава САП Олександр Клименко заявив, що через доступ до реєстру судових рішень низка осіб може відстежувати, куди рухається слідство.

Про це він заявив під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Хотів додати по реєстру судових рішень, чим це небезпечно. Коли ти в пошуку вбиваєш конкретне кримінальне провадження і його номер, тобі видає всі ухвали, які судом видавалися по цьому конкретному провадженню.



Ці ухвали можуть бути реалізовані, як обшуки, а можуть бути нереалізовані. Питання небезпеки не лише в обшуках. Питання і в тимчасових доступах, тому що ці тимчасові доступи отримуються та направляються як міжнародна правова допомога до інших країн.



Це дає можливість відстежувати кожен крок слідства, куди ми рухаємось, який наш наступний крок буде, куди ми направимо міжнародку і тим самим протидіяти нам покроково", - наголосив керівник САП.

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За його словами, фактично це є системною протидією розслідуванню.

"Врегулювання нормальної роботи цього реєстру - це досить важливий інструмент, який вирівняє питання щодо невідкладних обшуків. Більшість правоохоронних органів, які проводять невідкладні обшуки, вони саме через це і провалювали.



Тому що поки вони подадуть клопотання, поки вони отримають ухвалу, фігуранти вже знатимуть. Тому що цей реєстр от настільки дірявий. 10 тис. чоловік знає і всі можуть моніторити", - пояснив він, додавши, що досі не можуть врегулювати роботу реєстрів через що витікає дуже багато інформації.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НАБУ встановило, хто з держорганів шукав дані в реєстрах і "Безпечному місті" після початку операції "Мідас"

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