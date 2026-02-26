Ключові передумови можливості нової атаки на НАБУ та САП не усунуто, - Кривонос
В антикорупційних органах вважають, що можливості для нової атаки на НАБУ та САП не усунуто.
Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ключові передумови можливості такої атаки - не усунуті. Всі ті вразливості і слабкості системи, які були використані проти нас, і ключові особи, які використовувались проти НАБУ - вони фактично залишаються на своїх позиціях. Я маю на увазі в правоохоронних органах", - зазначив очільник Бюро.
Кривонос сказав, що може бути "поступове нагрівання інформаційного поля".
"Ключові передумови не усунуто - політична залежність правоохоронних структур і судової гілки влади, судів, які виносили і легалізовували невідкладні обшуки, які, я можу сказати, планувалися заздалегідь", - додав він.
Керівник САП Олександр Клименко зазначив:
"Люди, які безпосередньо брали участь в атаці на НАБУ влітку не те, що не понесли жодної відповідальності, вони отримали певні заохочення. Когось підвищили по службі, комусь дали генеральське звання і звичайно вони думають, що рухаються у правильному напрямку. Потрібно продовжувати знищувати антикорупційну систему – тоді вище політичне керівництво тебе заохотить до цього".
За словами очільника САП, антикорупційні органи перебувають у ситуації, коли просто чекають на наступну атаку.
Новий тиск на НАБУ та САП
Нагадаємо, раніше під час публічного звіту про роботу директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що спроби тиску на органи не припиняються.
Він розповів, що у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома. Самі обставини антикорупціонери не розкривають, але навряд така операція могла бути зроблена без допомоги спеціальних служб, йдеться в статті УП.
- Усі ці події відбуваються паралельно з новою хвилею негативу в Telegram-каналах. Подібна кампанія вже спостерігалась влітку 2025 року перед спробою забрати незалежність в антикорорганів.
Тоді й зараз НАБУ і САП закидають корупцію та неефективність. Лише за період 12–26 січня 2026 року в соцмережах зафіксовано 238 публікацій із негативною тональністю. Переважна більшість негативних згадок походила з анонімних або напіванонімних ресурсів, що може свідчити про керований інформаційний вплив.
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