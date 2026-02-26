Ключові передумови можливості нової атаки на НАБУ та САП не усунуто, - Кривонос

В антикорупційних органах вважають, що можливості для нової атаки на НАБУ та САП не усунуто.

Про це під час засідання Комітету ВР з питань антикорупційної політики заявив директор НАБУ Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ключові передумови можливості такої атаки - не усунуті. Всі ті вразливості і слабкості системи, які були використані проти нас, і ключові особи, які використовувались проти НАБУ - вони фактично залишаються на своїх позиціях. Я маю на увазі в правоохоронних органах", - зазначив очільник Бюро.

Кривонос сказав, що може бути "поступове нагрівання інформаційного поля".

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"Ключові передумови не усунуто - політична залежність правоохоронних структур і судової гілки влади, судів, які виносили і легалізовували невідкладні обшуки, які, я можу сказати, планувалися заздалегідь", - додав він.

Керівник САП Олександр Клименко зазначив:

"Люди, які безпосередньо брали участь в атаці на НАБУ влітку не те, що не понесли жодної відповідальності, вони отримали певні заохочення. Когось підвищили по службі, комусь дали генеральське звання і звичайно вони думають, що рухаються у правильному напрямку. Потрібно продовжувати знищувати антикорупційну систему – тоді вище політичне керівництво тебе заохотить до цього".

За словами очільника САП, антикорупційні органи перебувають у ситуації, коли просто чекають на наступну атаку.

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Новий тиск на НАБУ та САП

Нагадаємо, раніше під час публічного звіту про роботу директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що спроби тиску на органи не припиняються.

Він розповів, що у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили прослушку вдома. Самі обставини антикорупціонери не розкривають, але навряд така операція могла бути зроблена без допомоги спеціальних служб, йдеться в статті УП.

Усі ці події відбуваються паралельно з новою хвилею негативу в Telegram-каналах. Подібна кампанія вже спостерігалась влітку 2025 року перед спробою забрати незалежність в антикорорганів.

Тоді й зараз НАБУ і САП закидають корупцію та неефективність. Лише за період 12–26 січня 2026 року в соцмережах зафіксовано 238 публікацій із негативною тональністю. Переважна більшість негативних згадок походила з анонімних або напіванонімних ресурсів, що може свідчити про керований інформаційний вплив.

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