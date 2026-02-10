УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8830 відвідувачів онлайн
Новини Результати діяльності НАБУ і САП
907 13

Жодних політичних домовленостей про неповідомлення посадовцям про підозру немає, - Кривонос

НАБУ заперечує домовленості про неповідомлення про підозру

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що домовленостей про неповідомлення про підозру посадовцям у Бюро немає. Якщо про підозру не повідомлено, то триває збір доказів.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Жодних домовленостей політичних у НАБУ і САП бути не може, тому що НАБУ і САП - це не Клименко і Кривонос, а це колектив. Це прокурори, детективи, система стримування і противаг. Це люди, які пройшли відкритий конкурс, які мають свою думку, які повністю незалежні.

І немає ніяких політичних домовленостей, оскільки вони в принципі неможливі", - сказав він.

Читайте також: Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос

За словами Кривоноса, коли зібрано достатні докази для повідомлення про підозру - ця підозра повідомляється.

"Якщо комусь не повідомлено про підозру, значить або триває збір доказів, або якщо ці докази зібрано, то про підозру повідомляється", - додав очільник НАБУ.

Читайте: Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5724) Кривонос Семен (123) підозра (1002)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ваші "підозри" не тріпер, можна носити...
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
показати весь коментар
10.02.2026 16:46 Відповісти
+2
🤣
показати весь коментар
10.02.2026 16:42 Відповісти
+2
Одне побажання, єрмакова за грати і чим скоріше!!! А не по банях шастати та ще й з держ.охороною!!! Солодке життя у цього ********!!!
показати весь коментар
10.02.2026 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣
показати весь коментар
10.02.2026 16:42 Відповісти
Одне побажання, єрмакова за грати і чим скоріше!!! А не по банях шастати та ще й з держ.охороною!!! Солодке життя у цього ********!!!
показати весь коментар
10.02.2026 16:43 Відповісти
«Живі перекази, а віри їм не ймеш»
показати весь коментар
10.02.2026 16:43 Відповісти
Галущенка прикрили - хоч не втече - в суді шось докажете - не докажете - хоть подоїти можна а Міндіча чого не тормознули?
показати весь коментар
10.02.2026 16:43 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2026 16:45 Відповісти
Ваші "підозри" не тріпер, можна носити...
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
показати весь коментар
10.02.2026 16:46 Відповісти
Пусть Кривонос ответит на простой вопрос. НАБУ так чётко "ловит" коррупционеров, что все такие Миндичи валят из страны за несколько часов до обысков или задержаний, зато остаются сидеть вместо них бухгалтер баба Маня или стрелочник дядя Вася. Кто у Кривоноса сдаёт этим уродам планы НАБУ? И за сколько двушек?
показати весь коментар
10.02.2026 16:49 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2026 17:05 Відповісти
На жаль, брехня! Інакше навіщо багаторазові зустрічі керівництва з паяцем? Після них якось закінчилися плівки та й з єрмаком все гаразд.
показати весь коментар
10.02.2026 17:06 Відповісти
Нажаль слова Кривоноса довіри не викликають.
показати весь коментар
10.02.2026 17:13 Відповісти
Якщо про підозру не повідомлено, то триває збір доказів.

Це підозрюваними? А у якої валюті можна уточнити
показати весь коментар
10.02.2026 17:14 Відповісти
"Жодних політичних домовленостей..."
По Тимошенко-як називається,не політичні?
Як гпу по Пороху,один в один...
показати весь коментар
10.02.2026 22:42 Відповісти
 
 