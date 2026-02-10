Жодних політичних домовленостей про неповідомлення посадовцям про підозру немає, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що домовленостей про неповідомлення про підозру посадовцям у Бюро немає. Якщо про підозру не повідомлено, то триває збір доказів.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Жодних домовленостей політичних у НАБУ і САП бути не може, тому що НАБУ і САП - це не Клименко і Кривонос, а це колектив. Це прокурори, детективи, система стримування і противаг. Це люди, які пройшли відкритий конкурс, які мають свою думку, які повністю незалежні.
І немає ніяких політичних домовленостей, оскільки вони в принципі неможливі", - сказав він.
За словами Кривоноса, коли зібрано достатні докази для повідомлення про підозру - ця підозра повідомляється.
"Якщо комусь не повідомлено про підозру, значить або триває збір доказів, або якщо ці докази зібрано, то про підозру повідомляється", - додав очільник НАБУ.
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
Це підозрюваними? А у якої валюті можна уточнити
По Тимошенко-як називається,не політичні?
Як гпу по Пороху,один в один...