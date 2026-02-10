Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що противники Бюро часто маніпулюють економічною доцільністю існування Бюро.
Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я хочу зрозуміти, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність. Тобто в рік повернути стільки коштів, скільки виділили на його (НАБУ. - Ред.) існування, на зарплати детективам, на заправку авто, картриджів. Чи всі правоохоронні органи так само оцінюють, що вони окупають свою діяльність?" - запитав Кривонос.
Він зауважив, що корупцію також розслідує ДБР, у якого фінансування набагато більше, ніж у НАБУ.
"Вони так само розслідують корупцію та так само Національна поліція розслідує, і БЕБ. Насправді коштів ми повертаємо багато, це і відшкодування, і за угодами зі слідством, а є частина вирваної з контексту статистик, коли це за фінальним вироком суду.
Але не враховуються інші показники. Це за угодами сплачені, повернути як відшкодування. А як оцінити економічний ефект від превентивної дії НАБУ? Від того, що, наприклад викриття одного "Мідасу" може спричинити системні зміни та усунути інші корупційні ризики і крадіжку", - наголосив директор Бюро.
Кривонос зазначив, що повернення коштів до держбюджету - це не основна функція НАБУ.
"Цим дуже свідомо часто маніпулюють наші противники. Кажуть: "Дивіться, на них витратили 2,6 млрд грн, а вони повернули всього 600 (млн)". Навіть ці 600 - це спотворена цифра. Вона вирвана з контексту. А на ДБР скільки витратили, а на СБУ, на Нацпол, а на інші державні органи?"- додав він.
Керівники держорганів із зарплатами понад 400 тис. грн: у лідерах - антикорупціонери і авіація
ТОП-20 державних органів влади за середньою зарплатою керівництва (тис. грн/міс.)
НАЗК - 414,1
Державна авіаційна служба України - 407,7
Пенсійний фонд України - 400,7
НКРЕКП (регулятор енергетики та комунальних послуг) - 380,2
Міністерство закордонних справ - 339,7
Держагентство з управління зоною відчуження - 338,8
Державна служба експортного контролю - 338,3
Держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) - 331,1
Апарат Верховної Ради України - 317,8
Міністерство юстиції - 291,1
Державна служба у справах дітей - 277,0
Державна митна служба - 272,1
Рахункова палата - 266,5
АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) - 263,2
Державна аудиторська служба - 257,3
Держфінмоніторинг - 257,2
Державна екологічна інспекція - 255,3
Український інститут національної пам'яті - 240,3
Держагентство з енергоефективності - 237,2
Міністерство охорони здоров'я - 234,2
Хто наступний серед опонентів зе на виборах?
А тепер питання - де вироки і реальні терміни для корупціонерів?
Хоча, є ще проблеми з експертним середовищем, які зав'язане на експертизам по кримінальним справам (в т.ч. за хабарництво, корупцію, тощо). Воно також дуже корумповане, з усіма наслідками для слідства і суду.