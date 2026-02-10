1 106 14

Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос

Економічна доцільність існування НАБУ: що каже Кривонос?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що противники Бюро часто маніпулюють економічною доцільністю існування Бюро.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Я хочу зрозуміти, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність. Тобто в рік повернути стільки коштів, скільки виділили на його (НАБУ. - Ред.) існування, на зарплати детективам, на заправку авто, картриджів. Чи всі правоохоронні органи так само оцінюють, що вони окупають свою діяльність?" - запитав Кривонос.

Він зауважив, що корупцію також розслідує ДБР, у якого фінансування набагато більше, ніж у НАБУ.

"Вони так само розслідують корупцію та так само Національна поліція розслідує, і БЕБ. Насправді коштів ми повертаємо багато, це і відшкодування, і за угодами зі слідством, а є частина вирваної з контексту статистик, коли це за фінальним вироком суду.

Але не враховуються інші показники. Це за угодами сплачені, повернути як відшкодування. А як оцінити економічний ефект від превентивної дії НАБУ? Від того, що, наприклад викриття одного "Мідасу" може спричинити системні зміни та усунути інші корупційні ризики і крадіжку", - наголосив директор Бюро.

Кривонос зазначив, що повернення коштів до держбюджету - це не основна функція НАБУ.

"Цим дуже свідомо часто маніпулюють наші противники. Кажуть: "Дивіться, на них витратили 2,6 млрд грн, а вони повернули всього 600 (млн)". Навіть ці 600 - це спотворена цифра. Вона вирвана з контексту. А на ДБР скільки витратили, а на СБУ, на Нацпол, а на інші державні органи?"- додав він.

Топ коментарі
+5
10.02.2026 15:43 Відповісти
+2
10.02.2026 15:54 Відповісти
+2
10.02.2026 15:58 Відповісти
Керівники держорганів із зарплатами понад 400 тис. грн: у лідерах - антикорупціонери і авіація

https://komersant.ua/kerivnyky-derzhorhaniv-iz-zarplatamy-ponad-400-tys-hrn-u-liderakh-antykoruptsionery-i-aviatsiia/

ТОП-20 державних органів влади за середньою зарплатою керівництва (тис. грн/міс.)
НАЗК - 414,1
Державна авіаційна служба України - 407,7
Пенсійний фонд України - 400,7
НКРЕКП (регулятор енергетики та комунальних послуг) - 380,2
Міністерство закордонних справ - 339,7
Держагентство з управління зоною відчуження - 338,8
Державна служба експортного контролю - 338,3
Держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) - 331,1
Апарат Верховної Ради України - 317,8
Міністерство юстиції - 291,1
Державна служба у справах дітей - 277,0
Державна митна служба - 272,1
Рахункова палата - 266,5
АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) - 263,2
Державна аудиторська служба - 257,3
Держфінмоніторинг - 257,2
Державна екологічна інспекція - 255,3
Український інститут національної пам'яті - 240,3
Держагентство з енергоефективності - 237,2
Міністерство охорони здоров'я - 234,2
10.02.2026 15:42 Відповісти
Ну справді, чого доколупались? Нехай живуть собі і в вус не дують. Ото противні ті завистливі люди.
10.02.2026 15:43 Відповісти
Там справа не в поверненні коштів,а чому так старанно оминають основне зло-єрмачище та переслідування Тимошенко.
Хто наступний серед опонентів зе на виборах?
10.02.2026 15:44 Відповісти
та знаємо, основна фукція зебидла-красти з бюджета.
10.02.2026 15:50 Відповісти
Якісь примітивні і необгрунтовані виправдання, наче першокласник виправдовується за запізнення на урок.
10.02.2026 15:54 Відповісти
Ваш прямий та безпосередній обов'язок, це швидке та якісне розслідування, щоб у злочинця не було навіть шансу відпетляти у суді!
А тепер питання - де вироки і реальні терміни для корупціонерів?
10.02.2026 15:58 Відповісти
"швидше розслідувати", як правило, суперечить "якісному".

Хоча, є ще проблеми з експертним середовищем, які зав'язане на експертизам по кримінальним справам (в т.ч. за хабарництво, корупцію, тощо). Воно також дуже корумповане, з усіма наслідками для слідства і суду.
10.02.2026 16:07 Відповісти
Згоден, швидкість не повинна впливати на якість. Але як приклад я в іншій новині сьогодні привів справу "Краяна", яку НАБУ начебто розслідує майже 10 років. Вже навіть одна фігурантка злочину померла... Оце так "швидкість"...
10.02.2026 16:18 Відповісти
Беріть вже Єрмака за зябра - Міндіча проморгали
10.02.2026 16:04 Відповісти
Які молодці))))))))))))
10.02.2026 16:10 Відповісти
Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос ,а ось і спалилася корупційна шарага, яка їсть хліб з рук українського народу, але не збирається повертати гроші українського народу, які вкрали в нього корумповані грабіжники ,дармоїди на шиї українців.котрі прикривають грабіжників українського народу
10.02.2026 16:14 Відповісти
Логічно, НАБУ ловлять, показують і відпускають, за окрему мзду!!!
10.02.2026 16:23 Відповісти
Працюють як журналісти, розігнати всю цю свору, знижуйте податки, щоб бізнесу було вигідно їх платити, тоді не буде корупції і антикорупційних органів!!!
10.02.2026 16:25 Відповісти
Вчіться від румунки Лаури. В порівнянні з її результатами боротьби з корупцією, ваша- це проїдання державних коштів.
10.02.2026 19:00 Відповісти
 
 