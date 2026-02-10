Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що противники Бюро часто маніпулюють економічною доцільністю існування Бюро.

Про це він заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я хочу зрозуміти, чи є основною задачею НАБУ виправдати свою економічну доцільність. Тобто в рік повернути стільки коштів, скільки виділили на його (НАБУ. - Ред.) існування, на зарплати детективам, на заправку авто, картриджів. Чи всі правоохоронні органи так само оцінюють, що вони окупають свою діяльність?" - запитав Кривонос.

Він зауважив, що корупцію також розслідує ДБР, у якого фінансування набагато більше, ніж у НАБУ.

Читайте також: Крапку в "Міндічгейті" не поставлено, будуть додаткові деталі, - Кривонос

"Вони так само розслідують корупцію та так само Національна поліція розслідує, і БЕБ. Насправді коштів ми повертаємо багато, це і відшкодування, і за угодами зі слідством, а є частина вирваної з контексту статистик, коли це за фінальним вироком суду.

Але не враховуються інші показники. Це за угодами сплачені, повернути як відшкодування. А як оцінити економічний ефект від превентивної дії НАБУ? Від того, що, наприклад викриття одного "Мідасу" може спричинити системні зміни та усунути інші корупційні ризики і крадіжку", - наголосив директор Бюро.

Кривонос зазначив, що повернення коштів до держбюджету - це не основна функція НАБУ.

"Цим дуже свідомо часто маніпулюють наші противники. Кажуть: "Дивіться, на них витратили 2,6 млрд грн, а вони повернули всього 600 (млн)". Навіть ці 600 - це спотворена цифра. Вона вирвана з контексту. А на ДБР скільки витратили, а на СБУ, на Нацпол, а на інші державні органи?"- додав він.

Читайте: Вдома у керівниці підрозділу НАБУ, що розслідує корупцію в оборонці, встановили прослушку, - Кривонос