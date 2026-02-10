РУС
Новости
1 031 14

Возврат средств в госбюджет не является основной функцией НАБУ, - Кривонос

Экономическая целесообразность существования НАБУ: что говорит Кривонос?

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что противники Бюро часто манипулируют экономической целесообразностью существования Бюро.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я хочу понять, является ли основной задачей НАБУ оправдать свою экономическую целесообразность. То есть в год вернуть столько средств, сколько выделили на его (НАБУ. - Ред.) существование, на зарплаты детективам, на заправку авто, картриджи. Все ли правоохранительные органы так же оценивают, что они окупают свою деятельность?" - спросил Кривонос.

Он отметил, что коррупцию также расследует в ГБР, у которого финансирование намного больше, чем у НАБУ.

"Они также расследуют коррупцию, как и Национальная полиция и БЭБ. На самом деле мы возвращаем много средств, это и возмещение, и по соглашениям со следствием, а есть часть вырванных из контекста статистик, когда это по окончательному приговору суда.

Но не учитываются другие показатели. Это по соглашениям уплаченные, возвращенные как возмещение. А как оценить экономический эффект от превентивных действий НАБУ? От того, что, например, разоблачение одного "Мидаса" может вызвать системные изменения и устранить другие коррупционные риски и кражу", - подчеркнул директор Бюро.

Кривонос отметил, что возврат средств в госбюджет - это не основная функция НАБУ.

"Этим очень сознательно часто манипулируют наши противники. Говорят: "Смотрите, на них потратили 2,6 млрд грн, а они вернули всего 600 (млн)". Даже эти 600 - это искаженная цифра. Она вырвана из контекста. А на ГБР сколько потратили, а на СБУ, на Нацпол, а на другие государственные органы?", - добавил он.

НАБУ (4860) Кривонос Семен (100)
Топ комментарии
+5
Ну справді, чого доколупались? Нехай живуть собі і в вус не дують. Ото противні ті завистливі люди.
10.02.2026 15:43 Ответить
+2
Якісь примітивні і необгрунтовані виправдання, наче першокласник виправдовується за запізнення на урок.
10.02.2026 15:54 Ответить
+2
Ваш прямий та безпосередній обов'язок, це швидке та якісне розслідування, щоб у злочинця не було навіть шансу відпетляти у суді!
А тепер питання - де вироки і реальні терміни для корупціонерів?
10.02.2026 15:58 Ответить
10.02.2026 15:42 Ответить
Ну справді, чого доколупались? Нехай живуть собі і в вус не дують. Ото противні ті завистливі люди.
10.02.2026 15:43 Ответить
Там справа не в поверненні коштів,а чому так старанно оминають основне зло-єрмачище та переслідування Тимошенко.
Хто наступний серед опонентів зе на виборах?
10.02.2026 15:44 Ответить
та знаємо, основна фукція зебидла-красти з бюджета.
10.02.2026 15:50 Ответить
Якісь примітивні і необгрунтовані виправдання, наче першокласник виправдовується за запізнення на урок.
10.02.2026 15:54 Ответить
Ваш прямий та безпосередній обов'язок, це швидке та якісне розслідування, щоб у злочинця не було навіть шансу відпетляти у суді!
А тепер питання - де вироки і реальні терміни для корупціонерів?
10.02.2026 15:58 Ответить
"швидше розслідувати", як правило, суперечить "якісному".

Хоча, є ще проблеми з експертним середовищем, які зав'язане на експертизам по кримінальним справам (в т.ч. за хабарництво, корупцію, тощо). Воно також дуже корумповане, з усіма наслідками для слідства і суду.
10.02.2026 16:07 Ответить
Згоден, швидкість не повинна впливати на якість. Але як приклад я в іншій новині сьогодні привів справу "Краяна", яку НАБУ начебто розслідує майже 10 років. Вже навіть одна фігурантка злочину померла... Оце так "швидкість"...
показать весь комментарий
Беріть вже Єрмака за зябра - Міндіча проморгали
показать весь комментарий
Які молодці))))))))))))
10.02.2026 16:10 Ответить
Повернення коштів до держбюджету не є основною функцією НАБУ, - Кривонос ,а ось і спалилася корупційна шарага, яка їсть хліб з рук українського народу, але не збирається повертати гроші українського народу, які вкрали в нього корумповані грабіжники ,дармоїди на шиї українців.котрі прикривають грабіжників українського народу
10.02.2026 16:14 Ответить
Логічно, НАБУ ловлять, показують і відпускають, за окрему мзду!!!
10.02.2026 16:23 Ответить
Працюють як журналісти, розігнати всю цю свору, знижуйте податки, щоб бізнесу було вигідно їх платити, тоді не буде корупції і антикорупційних органів!!!
10.02.2026 16:25 Ответить
Вчіться від румунки Лаури. В порівнянні з її результатами боротьби з корупцією, ваша- це проїдання державних коштів.
10.02.2026 19:00 Ответить
 
 