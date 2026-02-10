Возврат средств в госбюджет не является основной функцией НАБУ, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что противники Бюро часто манипулируют экономической целесообразностью существования Бюро.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Я хочу понять, является ли основной задачей НАБУ оправдать свою экономическую целесообразность. То есть в год вернуть столько средств, сколько выделили на его (НАБУ. - Ред.) существование, на зарплаты детективам, на заправку авто, картриджи. Все ли правоохранительные органы так же оценивают, что они окупают свою деятельность?" - спросил Кривонос.

Он отметил, что коррупцию также расследует в ГБР, у которого финансирование намного больше, чем у НАБУ.

"Они также расследуют коррупцию, как и Национальная полиция и БЭБ. На самом деле мы возвращаем много средств, это и возмещение, и по соглашениям со следствием, а есть часть вырванных из контекста статистик, когда это по окончательному приговору суда.

Но не учитываются другие показатели. Это по соглашениям уплаченные, возвращенные как возмещение. А как оценить экономический эффект от превентивных действий НАБУ? От того, что, например, разоблачение одного "Мидаса" может вызвать системные изменения и устранить другие коррупционные риски и кражу", - подчеркнул директор Бюро.

Кривонос отметил, что возврат средств в госбюджет - это не основная функция НАБУ.

"Этим очень сознательно часто манипулируют наши противники. Говорят: "Смотрите, на них потратили 2,6 млрд грн, а они вернули всего 600 (млн)". Даже эти 600 - это искаженная цифра. Она вырвана из контекста. А на ГБР сколько потратили, а на СБУ, на Нацпол, а на другие государственные органы?", - добавил он.

