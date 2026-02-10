Никаких политических договоренностей о несообщении должностным лицам о подозрении нет, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что договоренностей о несообщении о подозрении должностным лицам в Бюро нет. Если о подозрении не сообщено, то продолжается сбор доказательств.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Никаких политических договоренностей в НАБУ и САП быть не может, потому что НАБУ и САП - это не Клименко и Кривонос, а это коллектив. Это прокуроры, детективы, система сдержек и противовесов. Это люди, которые прошли открытый конкурс, которые имеют свое мнение, которые полностью независимы.
И нет никаких политических договоренностей, поскольку они в принципе невозможны", - сказал он.
По словам Кривоноса, когда собраны достаточные доказательства для сообщения о подозрении - это подозрение сообщается.
"Если кому-то не сообщено о подозрении, значит либо продолжается сбор доказательств, либо если эти доказательства собраны, то о подозрении сообщается", - добавил глава НАБУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
Це підозрюваними? А у якої валюті можна уточнити
По Тимошенко-як називається,не політичні?
Як гпу по Пороху,один в один...