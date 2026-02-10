Никаких политических договоренностей о несообщении должностным лицам о подозрении нет, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что договоренностей о несообщении о подозрении должностным лицам в Бюро нет. Если о подозрении не сообщено, то продолжается сбор доказательств.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Никаких политических договоренностей в НАБУ и САП быть не может, потому что НАБУ и САП - это не Клименко и Кривонос, а это коллектив. Это прокуроры, детективы, система сдержек и противовесов. Это люди, которые прошли открытый конкурс, которые имеют свое мнение, которые полностью независимы.

И нет никаких политических договоренностей, поскольку они в принципе невозможны", - сказал он.

По словам Кривоноса, когда собраны достаточные доказательства для сообщения о подозрении - это подозрение сообщается.

"Если кому-то не сообщено о подозрении, значит либо продолжается сбор доказательств, либо если эти доказательства собраны, то о подозрении сообщается", - добавил глава НАБУ.

