РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7569 посетителей онлайн
Новости Результаты деятельности НАБУ и САП
731 13

Никаких политических договоренностей о несообщении должностным лицам о подозрении нет, - Кривонос

НАБУ отрицает договоренности о несообщении о подозрении

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что договоренностей о несообщении о подозрении должностным лицам в Бюро нет. Если о подозрении не сообщено, то продолжается сбор доказательств.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Никаких политических договоренностей в НАБУ и САП быть не может, потому что НАБУ и САП - это не Клименко и Кривонос, а это коллектив. Это прокуроры, детективы, система сдержек и противовесов. Это люди, которые прошли открытый конкурс, которые имеют свое мнение, которые полностью независимы.

И нет никаких политических договоренностей, поскольку они в принципе невозможны", - сказал он.

Читайте также: Дома у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонке, установили прослушку, - Кривонос

По словам Кривоноса, когда собраны достаточные доказательства для сообщения о подозрении - это подозрение сообщается.

"Если кому-то не сообщено о подозрении, значит либо продолжается сбор доказательств, либо если эти доказательства собраны, то о подозрении сообщается", - добавил глава НАБУ.

Читайте: Возврат средств в госбюджет не является основной функцией НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4860) Кривонос Семен (100) подозрение (650)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ваші "підозри" не тріпер, можна носити...
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:46 Ответить
+2
🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 16:42 Ответить
+2
Одне побажання, єрмакова за грати і чим скоріше!!! А не по банях шастати та ще й з держ.охороною!!! Солодке життя у цього ********!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 16:42 Ответить
Одне побажання, єрмакова за грати і чим скоріше!!! А не по банях шастати та ще й з держ.охороною!!! Солодке життя у цього ********!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
«Живі перекази, а віри їм не ймеш»
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
Галущенка прикрили - хоч не втече - в суді шось докажете - не докажете - хоть подоїти можна а Міндіча чого не тормознули?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:43 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 16:45 Ответить
Ваші "підозри" не тріпер, можна носити...
Що успішно й практикують всі запідозрені корупціонери.
показать весь комментарий
10.02.2026 16:46 Ответить
Пусть Кривонос ответит на простой вопрос. НАБУ так чётко "ловит" коррупционеров, что все такие Миндичи валят из страны за несколько часов до обысков или задержаний, зато остаются сидеть вместо них бухгалтер баба Маня или стрелочник дядя Вася. Кто у Кривоноса сдаёт этим уродам планы НАБУ? И за сколько двушек?
показать весь комментарий
10.02.2026 16:49 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 17:05 Ответить
На жаль, брехня! Інакше навіщо багаторазові зустрічі керівництва з паяцем? Після них якось закінчилися плівки та й з єрмаком все гаразд.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:06 Ответить
Нажаль слова Кривоноса довіри не викликають.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:13 Ответить
Якщо про підозру не повідомлено, то триває збір доказів.

Це підозрюваними? А у якої валюті можна уточнити
показать весь комментарий
10.02.2026 17:14 Ответить
"Жодних політичних домовленостей..."
По Тимошенко-як називається,не політичні?
Як гпу по Пороху,один в один...
показать весь комментарий
10.02.2026 22:42 Ответить
 
 