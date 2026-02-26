Ключевые предпосылки возможности новой атаки на НАБУ и САП не устранены, - Кривонос

В антикоррупционных органах считают, что возможности для новой атаки на НАБУ и САП не устранены.

Об этом во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики заявил директор НАБУ Семен Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Ключевые предпосылки возможности такой атаки - не устранены. Все те уязвимости и слабости системы, которые были использованы против нас, и ключевые лица, которые использовались против НАБУ - они фактически остаются на своих позициях. Я имею в виду в правоохранительных органах", - отметил глава Бюро.

Кривонос сказал, что может быть "постепенное нагревание информационного поля".

"Ключевые предпосылки не устранены - политическая зависимость правоохранительных структур и судебной ветви власти, судов, которые выносили и легализовывали неотложные обыски, которые, я могу сказать, планировались заранее", - добавил он.

Руководитель САП Александр Клименко отметил:

"Люди, которые непосредственно участвовали в атаке на НАБУ летом, не только не понесли никакой ответственности, но и получили определенные поощрения. Кого-то повысили по службе, кому-то дали генеральское звание, и, конечно, они думают, что движутся в правильном направлении. Нужно продолжать уничтожать антикоррупционную систему – тогда высшее политическое руководство тебя поощрит за это".

По словам главы САП, антикоррупционные органы находятся в ситуации, когда просто ждут следующей атаки.

Новое давление на НАБУ и САП

Напомним, ранее во время публичного отчета о работе директор НАБУ Семен Кривонос сообщил, что попытки давления на органы не прекращаются.

Он рассказал, что у руководительницы подразделения НАБУ, расследующего коррупцию в оборонной сфере, обнаружили прослушку дома. Сами обстоятельства антикоррупционеры не раскрывают, но вряд ли такая операция могла быть проведена без помощи спецслужб, говорится в статье УП.

Все эти события происходят параллельно с новой волной негатива в Telegram-каналах. Подобная кампания уже наблюдалась летом 2025 года перед попыткой лишить антикоррупционных органов независимости.

Тогда и сейчас НАБУ и САП обвиняют в коррупции и неэффективности. Только за период 12-26 января 2026 года в соцсетях зафиксировано 238 публикаций с негативной тональностью. Подавляющее большинство негативных упоминаний происходило из анонимных или полуанонимных ресурсов, что может свидетельствовать о управляемом информационном воздействии.

