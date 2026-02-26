10 тыс. человек могут мониторить реестр и отслеживать, куда движется следствие, - Клименко

Глава САП Александр Клименко заявил, что благодаря доступу к реестру судебных решений ряд лиц может отслеживать, в каком направлении движется следствие.

Об этом он заявил во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел добавить по реестру судебных решений, чем это опасно. Когда ты в поиске вводишь конкретное уголовное производство и его номер, тебе выдаются все постановления, которые судом выносились по этому конкретному производству.



Эти постановления могут быть реализованы, как обыски, а могут быть нереализованы. Вопрос опасности не только в обысках. Вопрос и во временных доступах, потому что эти временные доступа получаются и направляются как международная правовая помощь в другие страны.



Это дает возможность отслеживать каждый шаг следствия, куда мы движемся, какой будет наш следующий шаг, куда мы направим международку и тем самым противодействовать нам шаг за шагом", - подчеркнул руководитель САП.

По его словам, фактически это является системным противодействием расследованию.

"Урегулирование нормальной работы этого реестра - это достаточно важный инструмент, который выровняет вопросы о неотложных обысках. Большинство правоохранительных органов, которые проводят неотложные обыски, именно из-за этого и проваливались.



Потому что пока они подадут ходатайство, пока они получат постановление, фигуранты уже будут знать. Потому что этот реестр настолько дырявый. 10 тыс. человек знает и все могут мониторить", - пояснил он, добавив, что до сих пор не могут урегулировать работу реестров из-за того, что утекает очень много информации.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и системе "Безпечне місто" после начала операции "Мидас".

