10 тыс. человек могут мониторить реестр и отслеживать, куда движется следствие, - Клименко
Глава САП Александр Клименко заявил, что благодаря доступу к реестру судебных решений ряд лиц может отслеживать, в каком направлении движется следствие.
Об этом он заявил во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"Хотел добавить по реестру судебных решений, чем это опасно. Когда ты в поиске вводишь конкретное уголовное производство и его номер, тебе выдаются все постановления, которые судом выносились по этому конкретному производству.
Эти постановления могут быть реализованы, как обыски, а могут быть нереализованы. Вопрос опасности не только в обысках. Вопрос и во временных доступах, потому что эти временные доступа получаются и направляются как международная правовая помощь в другие страны.
Это дает возможность отслеживать каждый шаг следствия, куда мы движемся, какой будет наш следующий шаг, куда мы направим международку и тем самым противодействовать нам шаг за шагом", - подчеркнул руководитель САП.
По его словам, фактически это является системным противодействием расследованию.
"Урегулирование нормальной работы этого реестра - это достаточно важный инструмент, который выровняет вопросы о неотложных обысках. Большинство правоохранительных органов, которые проводят неотложные обыски, именно из-за этого и проваливались.
Потому что пока они подадут ходатайство, пока они получат постановление, фигуранты уже будут знать. Потому что этот реестр настолько дырявый. 10 тыс. человек знает и все могут мониторить", - пояснил он, добавив, что до сих пор не могут урегулировать работу реестров из-за того, что утекает очень много информации.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что НАБУ установило, кто из госорганов искал данные в реестрах и системе "Безпечне місто" после начала операции "Мидас".
