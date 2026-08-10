Про підозру Стефанішиній повідомили тоді, коли було зібрано достатню кількість матеріалів, - Клименко

Керівник САП Олександр Клименко прокоментував інформацію про те, що підозра експосолці України в США Стефанішиній зʼявилась після її відставки.

Про це він заявив, відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрано достатню кількість матеріалів. Детективи звернулися до САП з такою-то конкретною підозрою. Прокурор вивчив всі наявні матеріали та погодив конкретний процесуальний документ. Тоді і вручається (підозра. - Ред.), вона вручається в день підписання", - відповів він.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній - застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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