Про підозру Стефанішиній повідомили тоді, коли було зібрано достатню кількість матеріалів, - Клименко
Керівник САП Олександр Клименко прокоментував інформацію про те, що підозра експосолці України в США Стефанішиній зʼявилась після її відставки.
Про це він заявив, відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрано достатню кількість матеріалів. Детективи звернулися до САП з такою-то конкретною підозрою. Прокурор вивчив всі наявні матеріали та погодив конкретний процесуальний документ. Тоді і вручається (підозра. - Ред.), вона вручається в день підписання", - відповів він.
Підозра Стефанішиній
Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.
Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.
6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній - застава 6 млн грн.
Можлива причетність Стефанішиної до корупції
- Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
- САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.
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Чому мені здається, що "хтось" впливовий дав команду "почекати з підозрою"?