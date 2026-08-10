УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14052 відвідувача онлайн
Новини Підозра Стефанішиній
1 801 10

Про підозру Стефанішиній повідомили тоді, коли було зібрано достатню кількість матеріалів, - Клименко

У САП прокоментували підозру Стефанішиній

Керівник САП Олександр Клименко прокоментував інформацію про те, що підозра експосолці України в США Стефанішиній зʼявилась після її відставки.

Про це він заявив, відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрано достатню кількість матеріалів. Детективи звернулися до САП з такою-то конкретною підозрою. Прокурор вивчив всі наявні матеріали та погодив конкретний процесуальний документ. Тоді і вручається (підозра. - Ред.), вона вручається в день підписання", - відповів він.

Також читайте: Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні майже на 14 млн грн, - НАБУ

Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

6 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишній віцепрем'єрці Стефанішиній - застава 6 млн грн.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Читайте: Кривонос і Клименко заявили, що всі деталі операції "Мідас" знали лише вони

Автор: 

Стефанішина Ольга спецуповноважена (402) підозра (929) Клименко Олександр САП (89)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ви про її звільнення з посади пОслиці України у США? 🤔 Так то просто співпало!
показати весь коментар
10.08.2026 12:39 Відповісти
+1
І чому я в це не вірю?
Чому мені здається, що "хтось" впливовий дав команду "почекати з підозрою"?
показати весь коментар
10.08.2026 12:24 Відповісти
+1
Чи є в країні хоча б один чиновник/посадовець з більш-менш бездоганною репутацією ?
показати весь коментар
10.08.2026 12:38 Відповісти

Завантаження...

 
 