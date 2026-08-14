США перевіряють союзників по НАТО на лояльність до політики Трампа, - Bloomberg

Країни НАТО отримали від США опитувальник, за яким Вашингтон хоче встановити, наскільки союзники підтримують політику американського президента Дональда Трампа. Результати можуть вплинути на скорочення військової присутності Штатів в цих країнах.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який отримали країни Альянсу, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про анкету

У документі, нещодавно надісланому членам Організації Північноатлантичного договору, США ставлять низку запитань, що дозволяють оцінити рівень підтримки підходу американського лідера.

Зокрема, анкета містить такі запитання:

чи підтримувала країна публічно зовнішню політику США;

які обмеження вона встановлювала для використання американськими військовими своїх баз;

чи купує вона зброю та інше обладнання в американських оборонних компаній;

чи виступала проти правил, які обмежують контракти з американськими виробниками;

чи готова підтримувати підхід адміністрації Трампа до міжнародної політики — діяти "сильно, чітко й тихо" (посилання на вислів голови Пентагону Піта Гегсета на саміті Діалог Шангрі-Ла у Сінгапурі в травні 2026 року).

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Крім того, Вашингтон цікавиться позицією союзників щодо американських військових операцій на Близькому Сході. Наприклад, США питають, чи забороняли країни використовувати свої бази для ударів по Ірану та чи готові скасувати такі обмеження.

Також Вашингтон хоче отримати підтвердження витрат країн на оборону і дізнатися, чи купують вони американську зброю замість того, щоб надавати перевагу європейським виробникам.

Реакція країн НАТО

Союзники висловили невдоволення цим кроком Вашингтона, розглядаючи його як спробу примусити їх до ідеологічної узгодженості в обмін на захист з боку США, за словами джерела Bloomberg.

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Це може змінити традиційні принципи відносин усередині НАТО, які після Другої світової війни передбачали американську військову підтримку незалежно від політичних розбіжностей.

Як зазначається, анкету спочатку розіслали представникам союзників у Вашингтоні, а цього тижня її розповсюдили в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Цього місяця США обговорять поточний перегляд військової присутності з союзниками у Брюсселі.

Контекст

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

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