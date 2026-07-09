Можливе виведення військ США з Європи залежатиме від Гренландії, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо можливого виведення додаткових військ США із Європи залежатиме від можливості досягнення угоди щодо Гренландії.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Трампа запитали, чи планує він виводити із Європе ще більше військ США.

"Я ще не ухвалив остаточного рішення з цього приводу. Багато чого залежатиме від Гренландії. Дуже багато, як ви розумієте. Ми укладемо дуже вигідну угоду щодо Гренландії. А якщо ні, то, можливо, я це зроблю", - відповів лідер США.

Також, зауважив Трамп, на його рішення залежатиме і від Ірану.

"Багато чого залежить від Ірану. Тобто, вони зараз хочуть допомогти. Знаєте, рано чи пізно, справа в тому, що, по суті, воювати вже не буде чого. Але дещо залежатиме від Ірану. Коли у них була нагода, можливість допомогти, вони вирішили цього не робити", - сказав він.

Виведення військ США із Європи

Раніше ЗМІ повідомляли, що керівник Пентагоне Гегсет хотів оголосити про нове скорочення військ США в Європі, але Білий дім зупинив рішення.

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

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Інтерес США до Гренландії

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, з огляду на ці домовленості, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

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