Возможный вывод войск США из Европы будет зависеть от Гренландии, - Трамп

Президент Дональд Трамп заявил, что решение о возможном выводе дополнительных войск США из Европы будет зависеть от возможности достижения соглашения по Гренландии.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Трампа спросили, планирует ли он выводить из Европы еще больше войск США.

"Я еще не принял окончательного решения по этому поводу. Многое будет зависеть от Гренландии. Очень многое, как вы понимаете. Мы заключим очень выгодную сделку по Гренландии. А если нет, то, возможно, я это сделаю", - ответил лидер США.

Кроме того, отметил Трамп, его решение будет зависеть и от Ирана.

"Многое зависит от Ирана. То есть, они сейчас хотят помочь. Знаете, рано или поздно дело в том, что, по сути, воевать уже не за что. Но кое-что будет зависеть от Ирана. Когда у них была возможность помочь, они решили этого не делать", - сказал он.

Вывод войск США из Европы

Ранее СМИ сообщали, что глава Пентагона Хегсет хотел объявить о новом сокращении войск США в Европе, но Белый дом заблокировал это решение.

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Читайте: В Гренландии заявили о переговорах с США о новых военных базах

Интерес США к Гренландии

Читайте: Трамп вновь заявил, что Гренландия должна находиться под контролем США: Дания ответила