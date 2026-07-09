Возможный вывод войск США из Европы будет зависеть от Гренландии, - Трамп
Президент Дональд Трамп заявил, что решение о возможном выводе дополнительных войск США из Европы будет зависеть от возможности достижения соглашения по Гренландии.
Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
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Трампа спросили, планирует ли он выводить из Европы еще больше войск США.
"Я еще не принял окончательного решения по этому поводу. Многое будет зависеть от Гренландии. Очень многое, как вы понимаете. Мы заключим очень выгодную сделку по Гренландии. А если нет, то, возможно, я это сделаю", - ответил лидер США.
Кроме того, отметил Трамп, его решение будет зависеть и от Ирана.
"Многое зависит от Ирана. То есть, они сейчас хотят помочь. Знаете, рано или поздно дело в том, что, по сути, воевать уже не за что. Но кое-что будет зависеть от Ирана. Когда у них была возможность помочь, они решили этого не делать", - сказал он.
Вывод войск США из Европы
Ранее СМИ сообщали, что глава Пентагона Хегсет хотел объявить о новом сокращении войск США в Европе, но Белый дом заблокировал это решение.
Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
Интерес США к Гренландии
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии ради защиты "свободного мира".
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может себе представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для установления контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители этого захотят, однако она не станет штатом США.
- CNN пишет, что датские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо более серьезно настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть ни американским, ни датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, ограничивающий право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку без лишних сложностей.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что совместно с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, учитывая эти договоренности, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
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