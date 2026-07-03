Хегсет хотел объявить о новом сокращении войск США в Европе, но Белый дом остановил это решение, - WSJ

Администрация Дональда Трампа пока не приняла окончательного решения относительно темпов и масштабов сокращения американского военного присутствия в Европе.

Как сообщаетЦензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как отмечают источники WSJ, Хегсет планировал в прошлом месяце отправиться в Брюссель, чтобы во время встречи с высшим военным руководством НАТО объявить, что США готовят дополнительное сокращение военного присутствия в Европе, которое выйдет за рамки отмененного развертывания бронетанковой бригады в Польше и вывода пехотной бригады из Румынии.

Однако предложение Хегсета было отклонено после того, как о нем стало известно Марко Рубио — советнику президента Трампа по вопросам национальной безопасности — и другим высокопоставленным чиновникам.

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В результате глава Пентагона объявил на встрече министров обороны стран НАТО, что США проведут пересмотр присутствия своих войск в Европе, который может длиться до шести месяцев.

Этот инцидент свидетельствует о том, что администрация еще не определилась с темпами и масштабами потенциального сокращения численности американских войск в Европе, отмечает издание.

Предложения и резкие высказывания Хегсета встревожили союзников и законодателей — в том числе некоторых ведущих республиканцев — которые опасаются, что он нанесет долгосрочный ущерб НАТО и поощрит Россию.

"Министр Хегсет убедился, что его заявление соответствует целям и повестке дня президента Трампа. Он не хотел ограничивать свободу принятия решений у президента", — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

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Ожидается, что вопросы численности американских войск и оборонных расходов союзников станут ключевыми темами во время встречи Трампа с лидерами стран НАТО в Анкаре на следующей неделе.

В НАТО надеются, что саммит в Анкаре продемонстрирует единство с США и поддержку Украины, но в то же время опасаются, что напряженность в отношениях с Трампом может негативно повлиять на встречу лидеров. СМИ писали, что представители Альянса рассматривают возможность отмены планов по проведению саммита в следующем году в Албании.

Перспектива дальнейшего сокращения военного присутствия США в Европе остается актуальной. Хегсет и его главный помощник по вопросам политики Элбридж Колби настойчиво пытаются сократить численность американских войск, развернутых в Европе. На протяжении многих лет работы в оборонном ведомстве и за его пределами Колби считался человеком, который определяет приоритеты и выступает за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.

Война с Ираном предоставила Хэгсету и Колби новый повод пересмотреть вопрос о развертывании войск. После того как канцлер Германии раскритиковал стратегию администрации Трампа в отношении Ирана, президент США продолжил критиковать Европу и пригрозил вывести войска из Германии.

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Недавние попытки Пентагона сократить численность войск США в Европе вызвали беспокойство как среди республиканских, так и демократических законодателей, которые включили в законопроект о военных расходах положение, запрещающие Министерству обороны сокращать численность войск ниже 76 тысяч без оценки рисков со стороны главнокомандующих Европейским командованием Вооруженных сил США и Объединенным комитетом начальников штабов.

Эти опасения усилились в прошлом месяце, когда аппарат Хегсета организовал телефонный разговор с законодателями накануне июньской встречи с министрами обороны стран НАТО. Однако во время этого разговора глава Пентагона лишь отметил, что планирует провести оценку военного присутствия США в Европе. Объявляя о своих планах на встрече с министрами обороны, Хегсет в очередной раз раскритиковал Европу.