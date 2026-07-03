Гегсет хотів оголосити про нове скорочення військ США в Європі, але Білий дім зупинив рішення, - WSJ

Адміністрація Дональда Трампа поки не ухвалила остаточного рішення щодо темпів і масштабів скорочення американської військової присутності в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Як зазначають джерела WSJ, Гегсет планував минулого місяця вирушити до Брюсселя, щоб під час зустрічі з вищим військовим керівництвом НАТО оголосити, що США готують додаткове скорочення військової присутності в Європі, яке виходитиме за межі скасованого розгортання бронетанкової бригади в Польщі та виведення піхотної бригади з Румунії.

Однак пропозиція Гегсета була відхилена після того, як її було доведено до відома Марко Рубіо – радника президента Трампа з питань національної безпеки – та інших високопосадовців.

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Як наслідок, глава Пентагону оголосив на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що США проведуть перегляд присутності своїх військ у Європі, який може тривати до шести місяців.

Цей інцидент свідчить про те, що адміністрація ще не визначилася щодо темпів та масштабів потенційного скорочення чисельності американських військ у Європі, зазначає видання.

Пропозиції та запальні промови Гегсета стривожили союзників і законодавців – у тому числі деяких провідних республіканців – які побоюються, що він завдасть тривалої шкоди НАТО і заохотить Росію.

"Міністр Гегсет переконався, що його заява відповідає цілям і порядку денному президента Трампа. Він не хотів обмежувати свободу прийняття рішень для президента", — заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

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Очікується, що питання чисельності американських військ та оборонних витрат союзників стануть ключовими темами під час зустрічі Трампа з лідерами країн НАТО в Анкарі наступного тижня.

У НАТО сподіваються, що саміт в Анкарі продемонструє єдність із США та підтримку України, але водночас побоюються, що напруженість у відносинах із Трампом може негативно вплинути на зустріч лідерів. ЗМІ писали, що представники Альянсу розглядають можливість скасування планів щодо проведення саміту наступного року в Албанії.

Перспектива подальшого скорочення військової присутності США в Європі залишається актуальною. Гегсет і його головний помічник з питань політики Елбрідж Колбі наполегливо намагаються скоротити чисельність американських військ, розгорнутих у Європі. Протягом років роботи в оборонному відомстві та поза ним Колбі вважався людиною, яка визначає пріоритети та виступає за обмеження зобов’язань США за межами Азії, щоб звільнити ресурси для протидії Пекіну.

Війна з Іраном надала Гегсету та Колбі нову нагоду переглянути питання про розгортання військ. Після того, як канцлер Німеччини розкритикував стратегію адміністрації Трампа щодо Ірану, президент США продовжив критикувати Європу та пригрозив вивести війська з Німеччини.

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Нещодавні спроби Пентагону скоротити чисельність військ США в Європі викликали занепокоєння як серед республіканських, так і демократичних законодавців, які включили до законопроєкту про військові видатки положення, що забороняють Міністерству війни зменшувати чисельність військ нижче 76 тисяч без оцінки ризиків з боку глав Європейського командування Збройних сил США та Об’єднаного комітету начальників штабів.

Ці побоювання посилилися минулого місяця, коли офіс Гегсета призначив телефонну розмову з законодавцями напередодні червневої зустрічі з міністрами оборони країн НАТО. Однак під час цієї розмови глава Пентагону лише зазначив, що планує провести оцінку військової присутності США в Європі. Оголошуючи про свої плани на зустрічі з міністрами оборони, Гегсет вкотре розкритикував Європу.