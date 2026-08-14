США проверяют союзников по НАТО на лояльность к политике Трампа, - Bloomberg

Страны НАТО получили от США анкету, с помощью которой Вашингтон хочет выяснить, насколько союзники поддерживают политику американского президента Дональда Трампа. Результаты могут повлиять на сокращение военного присутствия США в этих странах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, полученный странами Альянса, передает Цензор.НЕТ.

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В документе, недавно направленном членам Организации Североатлантического договора, США задают ряд вопросов, позволяющих оценить уровень поддержки подхода американского лидера.

В частности, анкета содержит следующие вопросы:

поддерживала ли страна публично внешнюю политику США;

какие ограничения она устанавливала на использование американскими военными своих баз;

покупает ли она оружие и другое оборудование у американских оборонных компаний;

выступала ли она против правил, ограничивающих контракты с американскими производителями;

готова ли она поддерживать подход администрации Трампа к международной политике - действовать "решительно, четко и тихо" (ссылка на высказывание главы Пентагона Пита Хегсета на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в мае 2026 года).

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Кроме того, Вашингтон интересуется позицией союзников относительно американских военных операций на Ближнем Востоке. Например, США спрашивают, запрещали ли страны использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану и готовы ли они отменить такие ограничения.

Также Вашингтон хочет получить подтверждение расходов стран на оборону и узнать, покупают ли они американское оружие вместо того, чтобы отдавать предпочтение европейским производителям.

Реакция стран НАТО

Союзники выразили недовольство этим шагом Вашингтона, рассматривая его как попытку заставить их к идеологической согласованности в обмен на защиту со стороны США, по словам источника Bloomberg.

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Это может изменить традиционные принципы отношений внутри НАТО, которые после Второй мировой войны предполагали американскую военную поддержку независимо от политических разногласий.

Как отмечается, анкету сначала разослали представителям союзников в Вашингтоне, а на этой неделе ее распространили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В этом месяце США обсудят текущий пересмотр военного присутствия с союзниками в Брюсселе.

Контекст

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

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