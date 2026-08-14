США проверяют союзников по НАТО на лояльность к политике Трампа, - Bloomberg
Страны НАТО получили от США анкету, с помощью которой Вашингтон хочет выяснить, насколько союзники поддерживают политику американского президента Дональда Трампа. Результаты могут повлиять на сокращение военного присутствия США в этих странах.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, полученный странами Альянса, передает Цензор.НЕТ.
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В документе, недавно направленном членам Организации Североатлантического договора, США задают ряд вопросов, позволяющих оценить уровень поддержки подхода американского лидера.
В частности, анкета содержит следующие вопросы:
- поддерживала ли страна публично внешнюю политику США;
- какие ограничения она устанавливала на использование американскими военными своих баз;
- покупает ли она оружие и другое оборудование у американских оборонных компаний;
- выступала ли она против правил, ограничивающих контракты с американскими производителями;
- готова ли она поддерживать подход администрации Трампа к международной политике - действовать "решительно, четко и тихо" (ссылка на высказывание главы Пентагона Пита Хегсета на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в мае 2026 года).
Кроме того, Вашингтон интересуется позицией союзников относительно американских военных операций на Ближнем Востоке. Например, США спрашивают, запрещали ли страны использовать свои базы для нанесения ударов по Ирану и готовы ли они отменить такие ограничения.
Также Вашингтон хочет получить подтверждение расходов стран на оборону и узнать, покупают ли они американское оружие вместо того, чтобы отдавать предпочтение европейским производителям.
Реакция стран НАТО
Союзники выразили недовольство этим шагом Вашингтона, рассматривая его как попытку заставить их к идеологической согласованности в обмен на защиту со стороны США, по словам источника Bloomberg.
Это может изменить традиционные принципы отношений внутри НАТО, которые после Второй мировой войны предполагали американскую военную поддержку независимо от политических разногласий.
Как отмечается, анкету сначала разослали представителям союзников в Вашингтоне, а на этой неделе ее распространили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В этом месяце США обсудят текущий пересмотр военного присутствия с союзниками в Брюсселе.
Контекст
- Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
- Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военнослужащих в Польшу.
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