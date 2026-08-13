У США есть ресурсы для "бесконечной" морской блокады Ирана, — Хегсет
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у американских Вооруженных сил достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана в течение неограниченного времени.
Его заявление цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Блокада Ирана
В Пентагоне заявили, что военные корабли США могут проводить ротацию в регионе и за его пределами при необходимости, чтобы продолжать блокаду морских портов Ирана.
"Военно-морские силы США могут поддерживать такую блокаду неограниченное время, поскольку мы будем чередовать корабли, как это делали ранее, и будем делать это и в дальнейшем", — сказал Хегсет.
Заявления Хегсета свидетельствуют о том, что он информирует президента США Дональда Трампа о способности ВС США продолжать оказывать экономическое давление на Иран столько, сколько потребуется, чтобы способствовать переговорам о прекращении конфликта, которые начались в феврале, но пока не дали результатов.
Что этому предшествовало?
- Агентство напомнило, что с начала войны Вашингтон направил на Ближний Восток более 20 военных кораблей. США ввели морскую блокаду иранских судов и портов, заявив, что будут защищать свободу судоходства для судов, следующих транзитом.
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