США мають ресурси для "нескінченної" морської блокади Ірану, - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що американські Збройні сили мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану необмежений час.

Його заяву цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Блокада Ірану

У Пентагоні заявили, що військові кораблі США можуть проводити ротацію в регіоні та за його межами за потреби, аби продовжувати блокаду морських портів Ірану.

"Військово-морські сили США можуть підтримувати таку блокаду необмежений час, оскільки ми будемо чергувати кораблі, як це робили раніше, і будемо робити це й надалі", — сказав Гегсет.

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Заяви Гегсета свідчать про те, що він інформує президента США Дональда Трампа про спроможність ЗС США продовжувати чинити економічний тиск на Іран стільки, скільки буде потрібно, щоб сприяти переговорам щодо припинення конфлікту, які розпочалися в лютому, але поки що не дали результатів.

Що передувало?

Агентство нагадало, що від початку війни Вашингтон направив на Близький Схід понад 20 військових кораблів. США запровадили морську блокаду іранських суден та портів, заявивши, що захистять свободу судноплавства для суден, які подорожують транзитом.

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