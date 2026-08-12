Трамп знову погрожує знищити Іран у разі нової ескалації

Вашингтон повністю ліквідує Іран у разі повторного загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

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Чи довіряє Трамп Ірану?

За словами керівника Білого дому, він найменше з усіх схильний вірити Тегерану. Американський президент наголосив у розмові з пресою, що іранська сторона неодноразово вводила його в оману.

"Я не довіряю Ірану. Чому? Ви хочете сказати, що я довіряю Ірану? Я остання людина, яка довіряє Ірану. Вони постійно мені брехали", - стверджує Трамп.

Окрім того, він додав, що станом на сьогодні США повністю взяли під свій контроль Ормузьку протоку.

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Загроза нової ескалації

На цьому тлі він припустив, що Іран може вдатися до нової ескалації, щоб завадити американським військовим.

"У якийсь момент, можливо, вони щось зроблять - і тоді їх просто знищать. Але прямо зараз ми перебуваємо у дуже вигідному становищі. У нас є країна, яка була головним забіякою на Близькому Сході протягом 50 років. Власне, якщо замислитися, вже 51 року, так? Ми чотири роки говорили - 47. І тепер вони більше не є головним забіякою на Близькому Сході", - підсумував Трамп.

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