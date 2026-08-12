Трамп вновь угрожает уничтожить Иран в случае новой эскалации

Вашингтон полностью уничтожит Иран в случае повторного обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

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Доверяет ли Трамп Ирану?

По словам главы Белого дома, он меньше всех склонен верить Тегерану. Американский президент подчеркнул в беседе с прессой, что иранская сторона неоднократно вводила его в заблуждение.

"Я не доверяю Ирану. Почему? Вы хотите сказать, что я доверяю Ирану? Я последний человек, который доверяет Ирану. Они постоянно мне лгали", — утверждает Трамп.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день США полностью взяли под свой контроль Ормузский пролив.

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Угроза новой эскалации

На этом фоне он предположил, что Иран может прибегнуть к новой эскалации, чтобы помешать американским военным.

"В какой-то момент, возможно, они что-то предпримут — и тогда их просто уничтожат. Но прямо сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть страна, которая была главным задирой на Ближнем Востоке на протяжении 50 лет. Собственно, если вдуматься, уже 51 год, да? Мы четыре года говорили — 47. И теперь они больше не являются главным задирой на Ближнем Востоке", — подытожил Трамп.

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