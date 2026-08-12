Трамп вновь угрожает уничтожить Иран в случае новой эскалации
Вашингтон полностью уничтожит Иран в случае повторного обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Доверяет ли Трамп Ирану?
По словам главы Белого дома, он меньше всех склонен верить Тегерану. Американский президент подчеркнул в беседе с прессой, что иранская сторона неоднократно вводила его в заблуждение.
"Я не доверяю Ирану. Почему? Вы хотите сказать, что я доверяю Ирану? Я последний человек, который доверяет Ирану. Они постоянно мне лгали", — утверждает Трамп.
Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день США полностью взяли под свой контроль Ормузский пролив.
Угроза новой эскалации
На этом фоне он предположил, что Иран может прибегнуть к новой эскалации, чтобы помешать американским военным.
"В какой-то момент, возможно, они что-то предпримут — и тогда их просто уничтожат. Но прямо сейчас мы находимся в очень выгодном положении. У нас есть страна, которая была главным задирой на Ближнем Востоке на протяжении 50 лет. Собственно, если вдуматься, уже 51 год, да? Мы четыре года говорили — 47. И теперь они больше не являются главным задирой на Ближнем Востоке", — подытожил Трамп.
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