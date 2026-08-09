Переговоры США и Ирана: Вэнс заявил о прогрессе в восстановлении судоходства через Ормузский пролив

Соединенные Штаты добились прогресса в переговорах с Тегераном и надеются на возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

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По его словам, в последние дни Соединенные Штаты достигли определенного прогресса в переговорах с Ираном. Он отметил, что Вашингтон использует дипломатические, экономические и военные инструменты, чтобы добиться результата, который будет отвечать интересам американцев.

Вопрос Ормузского пролива

В то же время вице-президент США подчеркнул важность возобновления нормального судоходства через Ормузский пролив.

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"Мы хотим, чтобы судоходство через Ормузский пролив вновь стало таким, каким оно было до войны", - заявил Вэнс.

Переговоры с Ираном

Он также отметил, что переговорный процесс с Тегераном является сложным и может потребовать дополнительного времени.

По словам Вэнса, дипломатические переговоры иногда сопровождаются неудачами, прежде чем стороны достигают окончательного результата.

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"Мы добились определенного прогресса за последние несколько дней. Я надеюсь, что нам удастся достичь результата, который будет благоприятным для американского народа", - сказал вице-президент США.

Вэнс добавил, что Соединенные Штаты продолжают использовать все доступные инструменты для достижения своих целей в переговорах с Ираном.