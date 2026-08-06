В Тегеране пригрозили нанести удары по Персидскому заливу в случае эскалации конфликта с США, - Reuters

Иран предупредил страны Персидского залива о возможном ответе в случае новых атак США на свою территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Дипломатические сигналы: предупреждения и призывы

По данным издания, предупреждение прозвучало в ходе активных дипломатических контактов после заявлений президента США Дональда Трампа от 28 июля. Тогда он пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Ирана.

В переговорах принимал участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он общался с представителями Турции, Саудовской Аравии, Катара, а также с командующим армией Пакистана. В ходе бесед Аракчи призвал союзников США использовать свое влияние на Вашингтон, чтобы предотвратить новые удары.

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Риск эскалации и реакция региона

Иран заявил о готовности к ответным мерам, но подчеркнул, что дипломатия — лучший способ избежать обострения. По словам источников, в каждом разговоре подчеркивались возможные последствия для региона.

"Иранское предупреждение было недвусмысленным: если Америка нанесет удар по иранской инфраструктуре, Иран ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям", — отметил один из источников.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел беседу с Дональдом Трампом. Он призвал отложить военные действия и вернуться к переговорам.

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Ранее сообщалось, что США совместно с Израилем готовили масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана 1–2 августа, однако они не состоялись. Также появилась информация, что Соединенные Штаты могут объявить о соглашении с Ираном, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив.