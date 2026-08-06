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Новости Операция США против Ирана
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В Тегеране пригрозили нанести удары по Персидскому заливу в случае эскалации конфликта с США, - Reuters

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Иран предупредил страны Персидского залива о возможном ответе в случае новых атак США на свою территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

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Дипломатические сигналы: предупреждения и призывы

По данным издания, предупреждение прозвучало в ходе активных дипломатических контактов после заявлений президента США Дональда Трампа от 28 июля. Тогда он пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Ирана.

В переговорах принимал участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он общался с представителями Турции, Саудовской Аравии, Катара, а также с командующим армией Пакистана. В ходе бесед Аракчи призвал союзников США использовать свое влияние на Вашингтон, чтобы предотвратить новые удары.

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Риск эскалации и реакция региона

Иран заявил о готовности к ответным мерам, но подчеркнул, что дипломатия — лучший способ избежать обострения. По словам источников, в каждом разговоре подчеркивались возможные последствия для региона.

"Иранское предупреждение было недвусмысленным: если Америка нанесет удар по иранской инфраструктуре, Иран ответит ударами по энергетическим объектам Персидского залива и другим региональным целям", — отметил один из источников.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провел беседу с Дональдом Трампом. Он призвал отложить военные действия и вернуться к переговорам.

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Ранее сообщалось, что США совместно с Израилем готовили масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана 1–2 августа, однако они не состоялись. Также появилась информация, что Соединенные Штаты могут объявить о соглашении с Ираном, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив

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Иран (3124) США (30291) Трамп Дональд (8074) Ормузский пролив (200)
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Топ комментарии
+9
Іран круто тримає Трампа за яйця і всіх шейхів.
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06.08.2026 02:00 Ответить
+5
А Тромб контролює кубу, венесуелу і колумбію? Чому ж Тромб не продає венесуельську нафту яка знаходиться під боком в сша, а замість цього на іншому кінці світу стоїть навколішках перед іраном і просить пропустити танкери?
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06.08.2026 02:18 Ответить
+4
"Прекрасні переговори" тривають...
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06.08.2026 01:56 Ответить

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