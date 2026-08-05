Китай ввел четыре пакета санкций против США

Министерство торговли Китая объявило о введении четырех пакетов контрмер против США в ответ на новые технологические ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

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Жесткий ответ Пекина на ограничения США

Причиной таких действий стали решения Федеральной комиссии по связи США о запрете части китайских роботов и инверторов. Также более 40 китайских компаний внесли в черный список из-за подозрений в использовании принудительного труда.

В Китае заявили, что такие шаги нарушают договоренности между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. В связи с этим Пекин решил ввести зеркальные меры.

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Санкции, контроль и новое расследование

Одним из ключевых решений стало ужесточение экспортного контроля на поставки в США беспилотников и связанных с ними технологий двойного назначения. Теперь каждую заявку будут проверять отдельно.

Кроме того, под санкции Китая попали шесть американских компаний, в числе которых Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir и Compliance Testing. Их в КНР обвиняют в причастности к ограничениям в отношении региона Синьцзян.

Также Китай начал национальное расследование в отношении импорта офисного оборудования, работающего на иностранном программном обеспечении. Речь идет о принтерах, копировальных устройствах и другой технике.

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа планирует увеличить финансирование программ по противодействию влиянию Китая в мире. На эти цели могут быть направлены сотни миллионов долларов.

Кроме того, США намерены выделить 175,8 млн долларов на замену подводных телекоммуникационных кабелей в странах Карибского бассейна и Центральной Америки.

Кроме того, Китай заявил о создании международной организации в сфере искусственного интеллекта, к которой уже присоединились 29 стран. В Пекине отмечают, что она будет способствовать развитию технологий, однако аналитики рассматривают это как противодействие влиянию США.