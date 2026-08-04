Япония предупредила об усилении военных связей между Россией, Китаем и КНДР
Правительство Японии намерено укрепить военный потенциал страны в связи с угрозой со стороны Китая, России и КНДР.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
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В Токио заявляют, что усиление военной координации между Китаем, Россией и Северной Кореей повышает риски для безопасности Японии.
В качестве примеров Япония приводит более провокационные патрулирования китайско-российских бомбардировщиков и поддержку Москвой модернизации северокорейской армии.
"Совместные полеты бомбардировщиков Китая и России, а также военно-морские учения явно направлены на демонстрацию силы против нашей страны и представляют серьезную угрозу национальной безопасности", — говорится в документе.
В 2026 году японские военные стали чаще реагировать на комбинированные воздушные угрозы со стороны Китая и России. Данные свидетельствуют, что в первом квартале года количество вылетов японских истребителей для наблюдения за китайскими или российскими самолетами, совершавшими полеты вблизи Японии, достигло трехлетнего максимума.
В докладе говорится, что военный союз России с Северной Кореей также способствует Пхеньяну в разработке вооружений.
Хотя явных признаков трехсторонней военной координации между Китаем, Россией и Северной Кореей нет, в японском документе отмечается совместное участие лидеров этих стран в военном параде в Пекине в сентябре 2025 года.
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