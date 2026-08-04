Японія попередила про посилення військових зв’язків між Росією, Китаєм і КНДР
Уряд Японії має намір наростити військовий потенціал країни через загрозу з боку Китаю, Росії та КНДР.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Токіо заявляють, що посилення військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю підвищує ризики для безпеки Японії.
Як приклади Японія наводить більш провокаційні патрулювання китайсько-російських бомбардувальників та підтримку Москвою модернізації північнокорейської армії.
"Спільні польоти бомбардувальників Китаю та Росії, а також військово-морські навчання явно спрямовані на демонстрацію сили проти нашої країни і становлять серйозну загрозу національній безпеці", - йдеться в документі.
У 2026 році японські військові почали частіше реагувати на комбіновані повітряні загрози з боку Китаю та Росії. Дані свідчать, що в першому кварталі року кількість вильотів японських винищувачів для спостереження за китайськими чи російськими літаками, які здійснювали польоти поблизу Японії, сягнула трирічного максимуму.
У доповіді йдеться про те, що військовий союз Росії з Північною Кореєю також сприяє Пхеньяну в розробці озброєнь.
Хоча явних ознак тристоронньої військової координації між Китаєм, Росією та Північною Кореєю немає, у японському документі відзначається спільна участь лідерів цих країн у військовому параді в Пекіні у вересні 2025 року.
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