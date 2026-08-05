Китай запровадив чотири пакети санкцій проти США

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження чотирьох пакетів контрзаходів проти США у відповідь на нові технологічні обмеження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Жорстка відповідь Пекіна на обмеження США

Причиною таких дій стали рішення Федеральної комісії зі зв’язку США щодо заборони частини китайських роботів і інверторів. Також понад 40 китайських компаній внесли до чорного списку через підозри у використанні примусової праці.

У Китаї заявили, що такі кроки порушують домовленості між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. У зв’язку з цим Пекін вирішив запровадити дзеркальні заходи.

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Санкції, контроль і нове розслідування

Одним із ключових рішень стало посилення експортного контролю на постачання до США безпілотників і пов’язаних технологій подвійного призначення. Тепер кожну заявку перевірятимуть окремо.

Крім цього, під санкції Китаю потрапили шість американських компаній, серед яких Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir та Compliance Testing. Їх у КНР звинувачують у причетності до обмежень щодо регіону Сіньцзян.

Також Китай розпочав національне розслідування щодо імпорту офісного обладнання, яке працює на іноземному програмному забезпеченні. Йдеться про принтери, копіювальні пристрої та іншу техніку.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує збільшити фінансування програм для протидії впливу Китаю у світі. На ці цілі можуть спрямувати сотні мільйонів доларів.

Також США мають намір виділити 175,8 млн доларів для заміни підводних телекомунікаційних кабелів у країнах Карибського басейну та Центральної Америки.

Окрім цього, Китай заявив про створення міжнародної організації у сфері штучного інтелекту, до якої вже приєдналися 29 країн. У Пекіні зазначають, що вона сприятиме розвитку технологій, однак аналітики розглядають це як протидію впливу США.