Трамп заявив про можливий візит Сі Цзіньпіна в США 24 вересня

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна наприкінці вересня.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, який цитує Цензор.НЕТ.

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Візит Сі можуть приурочити до Генасамблеї ООН

Трамп розповів про можливу зустріч під час обговорення будівництва нової бальної зали у Білому домі. За його словами, приїзд китайського лідера може відбутися 24 вересня. Ця дата збігається з проведенням Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він пояснив, що нова зала потрібна для проведення великих заходів за участю світових лідерів.

"Президент Сі приїде сюди, як я вважаю, ближче до кінця вересня, 24-го числа. Нам потрібна велика бальна зал, щоб ми могли розмістити тисячі людей, які захочуть його побачити. Усі хочуть його побачити", – заявив Трамп.

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Будівництво зали та попередні зустрічі

Зазначається, що Трамп має виступити на Генеральній Асамблеї ООН 22 вересня. Зазвичай він проводить кілька днів у Нью-Йорку, де зустрічається з іншими лідерами.

Сі Цзіньпін відвідував цей захід лише один раз після вступу на посаду у 2012 році.

Раніше Трамп уже заявляв про намір прийняти китайського лідера у вересні, але не називав конкретної дати. Востаннє вони зустрічалися у травні цього року під час саміту в Пекіні.

Окремо Трамп почав реалізацію проєкту будівництва нової бальної зали на місці Східного крила Білого дому. Вартість робіт зросла з 200 до 400 мільйонів доларів. Спочатку заявлялося, що будівництво не зашкодить існуючій будівлі, однак згодом східне крило було знесено.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво. Через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила проєкт, зазначивши, що рішення суду не впливає на розгляд.

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