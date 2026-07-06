Трамп заявил о возможном визите Си Цзиньпина в США 24 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита лидера Китая Си Цзиньпина в конце сентября.

Об этом говорится в материале Bloomberg, который цитирует Цензор.НЕТ.

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Визит Си могут приурочить к Генеральной Ассамблее ООН

Трамп рассказал о возможной встрече во время обсуждения строительства нового бального зала в Белом доме. По его словам, приезд китайского лидера может состояться 24 сентября. Эта дата совпадает с проведением Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он пояснил, что новый зал нужен для проведения крупных мероприятий с участием мировых лидеров.

"Президент Си приедет сюда, как я полагаю, ближе к концу сентября, 24-го числа. Нам нужен большой бальный зал, чтобы мы могли разместить тысячи людей, которые захотят его увидеть. Все хотят его увидеть", — заявил Трамп.

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Строительство зала и предварительные встречи

Отмечается, что Трамп должен выступить на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября. Обычно он проводит несколько дней в Нью-Йорке, где встречается с другими лидерами.

Си Цзиньпин посещал это мероприятие лишь один раз после вступления в должность в 2012 году.

Ранее Трамп уже заявлял о намерении принять китайского лидера в сентябре, но не называл конкретной даты. Последний раз они встречались в мае этого года во время саммита в Пекине.

Кроме того, Трамп приступил к реализации проекта строительства нового бального зала на месте Восточного крыла Белого дома. Стоимость работ выросла с 200 до 400 миллионов долларов. Изначально заявлялось, что строительство не повредит существующему зданию, однако впоследствии восточное крыло было снесено.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство. Через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила проект, отметив, что решение суда не влияет на рассмотрение.

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