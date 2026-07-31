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Новини
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Штучний інтелект і дрони до 2027 року: Сі Цзіньпін поставив армії Китаю нове завдання

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив активізувати використання безпілотних технологій та штучного інтелекту в армії країни, прагнучи створити передові сучасні збройні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

Під час виступу перед військовим керівництвом КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності глибокої інтеграції ШІ та автономних систем у бойові операції.

У Пекіні зростають занепокоєння щодо розриву або технологічного суперництва з Вашингтоном, який також активно інвестує у розробку військового ШІ та безпілотних платформ.

Керівництво Китаю вважає, що саме автономні системи та інтелектуалізація визначатимуть майбутнє сучасних конфліктів, а тому армія має оперативно адаптувати свої стратегії, навчання та підготовку кадрів під нові реалії.

Заклик пролунав у межах підготовки китайської армії до відзначення свого 100-річного ювілею у 2027 році - орієнтира, до якого армія повинна продемонструвати вагомий прогрес у розбудові технологічного війська.

Нагадаємо, раніше Китай вже висловлював наміри взяти на себе ініціативу у формуванні глобальних правил регулювання штучного інтелекту, закликаючи міжнародну спільноту об’єднатися навколо Пекіна у питанні управління новими технологіями.

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Автор: 

армія (3664) Китай (3261) Сі Цзіньпін (433) штучний інтелект (222) дрони (8507)
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Топ коментарі
+5
Готуються до війни з США. США цю війну програє. Вже програє щодня. Для китайських шпигунів жодних секретів в США немає. В США мільйони китайців які мають родини в Китаї і справно постачають все до чого можуть дотягнутися китайському керівництву. Пророцтва Маркса збуваються - "Капіталісти продадуть мотузку на якій їх повісять" і "Немає такого злочину на який не піде капіталіст якщо отримає прибуток в 300%". Подивіться на Трампа і "зливайте воду"...
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31.07.2026 11:23 Відповісти
+3
Ні... Там все серйозніше... Китайці зрозуміли, що змінилася сама концепція війни. А вони виявилися до неї не готові... І різко почали "перелаштовуваться"...
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31.07.2026 11:20 Відповісти
+2
Якраз "ШІ в кожній хаті" китайці зараз ріжуть по-чорному. Як вейпи до того.
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31.07.2026 11:27 Відповісти

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