Штучний інтелект і дрони до 2027 року: Сі Цзіньпін поставив армії Китаю нове завдання

Лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив активізувати використання безпілотних технологій та штучного інтелекту в армії країни, прагнучи створити передові сучасні збройні сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

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Подробиці

Під час виступу перед військовим керівництвом КНР Сі Цзіньпін наголосив на необхідності глибокої інтеграції ШІ та автономних систем у бойові операції.

У Пекіні зростають занепокоєння щодо розриву або технологічного суперництва з Вашингтоном, який також активно інвестує у розробку військового ШІ та безпілотних платформ.

Керівництво Китаю вважає, що саме автономні системи та інтелектуалізація визначатимуть майбутнє сучасних конфліктів, а тому армія має оперативно адаптувати свої стратегії, навчання та підготовку кадрів під нові реалії.

Заклик пролунав у межах підготовки китайської армії до відзначення свого 100-річного ювілею у 2027 році - орієнтира, до якого армія повинна продемонструвати вагомий прогрес у розбудові технологічного війська.

Нагадаємо, раніше Китай вже висловлював наміри взяти на себе ініціативу у формуванні глобальних правил регулювання штучного інтелекту, закликаючи міжнародну спільноту об’єднатися навколо Пекіна у питанні управління новими технологіями.

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