Искусственный интеллект и дроны до 2027 года: Си Цзиньпин поставил перед армией Китая новую задачу

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать использование беспилотных технологий и искусственного интеллекта в армии страны, стремясь создать передовые современные вооруженные силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Во время выступления перед военным руководством КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость глубокой интеграции ИИ и автономных систем в боевые операции.

В Пекине растет беспокойство по поводу технологического разрыва или соперничества с Вашингтоном, который также активно инвестирует в разработку военного ИИ и беспилотных платформ.

Руководство Китая считает, что именно автономные системы и интеллектуализация будут определять будущее современных конфликтов, а потому армия должна оперативно адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров к новым реалиям.

Призыв прозвучал в рамках подготовки китайской армии к празднованию своего 100-летнего юбилея в 2027 году — ориентира, к которому армия должна продемонстрировать весомый прогресс в построении технологических вооруженных сил.

Напомним, ранее Китай уже выражал намерения взять на себя инициативу в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта, призывая международное сообщество объединиться вокруг Пекина в вопросе управления новыми технологиями.

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