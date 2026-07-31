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Новости
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Искусственный интеллект и дроны до 2027 года: Си Цзиньпин поставил перед армией Китая новую задачу

Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил активизировать использование беспилотных технологий и искусственного интеллекта в армии страны, стремясь создать передовые современные вооруженные силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

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Подробности

Во время выступления перед военным руководством КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость глубокой интеграции ИИ и автономных систем в боевые операции.

В Пекине растет беспокойство по поводу технологического разрыва или соперничества с Вашингтоном, который также активно инвестирует в разработку военного ИИ и беспилотных платформ.

Руководство Китая считает, что именно автономные системы и интеллектуализация будут определять будущее современных конфликтов, а потому армия должна оперативно адаптировать свои стратегии, обучение и подготовку кадров к новым реалиям.

Призыв прозвучал в рамках подготовки китайской армии к празднованию своего 100-летнего юбилея в 2027 году — ориентира, к которому армия должна продемонстрировать весомый прогресс в построении технологических вооруженных сил.

Напомним, ранее Китай уже выражал намерения взять на себя инициативу в формировании глобальных правил регулирования искусственного интеллекта, призывая международное сообщество объединиться вокруг Пекина в вопросе управления новыми технологиями.

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Автор: 

армия (8575) Китай (3411) Си Цзиньпин (406) искусственный интеллект (85) дроны (7805)
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Топ комментарии
+6
Готуються до війни з США. США цю війну програє. Вже програє щодня. Для китайських шпигунів жодних секретів в США немає. В США мільйони китайців які мають родини в Китаї і справно постачають все до чого можуть дотягнутися китайському керівництву. Пророцтва Маркса збуваються - "Капіталісти продадуть мотузку на якій їх повісять" і "Немає такого злочину на який не піде капіталіст якщо отримає прибуток в 300%". Подивіться на Трампа і "зливайте воду"...
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31.07.2026 11:23 Ответить
+4
Ні... Там все серйозніше... Китайці зрозуміли, що змінилася сама концепція війни. А вони виявилися до неї не готові... І різко почали "перелаштовуваться"...
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31.07.2026 11:20 Ответить
+3
Зверніть увагу на те яке кіно зараз знімають в Китаї. Іде тотальна "перепрошивка менталітету нації". Шовінізм і реваншизм стали основою національного виховання. В "доінтернетні часи" для зміни національних пріоритетів на протилежні потрібно було впливати через ЗМІ 6 років. Кацапам, наприклад знадобилось 9 років (з 2005 по 2014) щоб перетворити укранців на "нацистів"... В цифрову епоху, для якої характерно зменшення інтелектуального рівня та критичного мислення населення, термін "перепрошивки" значно зменшився... В США населення 360 мільйонів, а в світі 8 мільярдів людей. То ж ринок дуже великий і без США - є де щось поцупити і є ті кому можна "втюхати"...
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31.07.2026 11:39 Ответить

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