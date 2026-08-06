У Тегерані пригрозили ударами по Перській затоці у разі ескалації з США, - Reuters
Іран попередив країни Перської затоки про можливу відповідь у разі нових атак США на свою територію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.
Дипломатичні сигнали: попередження та заклики
За даними видання, попередження пролунало під час активних дипломатичних контактів після заяв президента США Дональда Трампа від 28 липня. Тоді він пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану.
У переговорах брав участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Він спілкувався з представниками Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, а також із командувачем армії Пакистану. Під час розмов Аракчі закликав союзників США використати свій вплив на Вашингтон, щоб запобігти новим ударам.
Ризик ескалації та реакція регіону
Іран заявив про готовність до відповіді, але наголосив, що дипломатія є найкращим способом уникнути загострення. За словами джерел, у кожній розмові наголошувалося на можливих наслідках для регіону.
"Іранське попередження було недвозначним: якщо Америка завдасть удару по іранській інфраструктурі, Іран відповість ударами по енергетичних об'єктах Перської затоки та інших регіональних цілях", — зазначило одне з джерел.
Пізніше спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів розмову з Дональдом Трампом. Він закликав відкласти військові дії та повернутися до переговорів.
Раніше повідомлялося, що США разом з Ізраїлем готували масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану 1–2 серпня, однак вони не відбулися. Також з'явилася інформація, що Сполучені Штати можуть оголосити про угоду з Іраном, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку.
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