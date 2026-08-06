У Тегерані пригрозили ударами по Перській затоці у разі ескалації з США, - Reuters

Іран попередив країни Перської затоки про можливу відповідь у разі нових атак США на свою територію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Дипломатичні сигнали: попередження та заклики

За даними видання, попередження пролунало під час активних дипломатичних контактів після заяв президента США Дональда Трампа від 28 липня. Тоді він пригрозив ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану.

У переговорах брав участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Він спілкувався з представниками Туреччини, Саудівської Аравії, Катару, а також із командувачем армії Пакистану. Під час розмов Аракчі закликав союзників США використати свій вплив на Вашингтон, щоб запобігти новим ударам.

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Ризик ескалації та реакція регіону

Іран заявив про готовність до відповіді, але наголосив, що дипломатія є найкращим способом уникнути загострення. За словами джерел, у кожній розмові наголошувалося на можливих наслідках для регіону.

"Іранське попередження було недвозначним: якщо Америка завдасть удару по іранській інфраструктурі, Іран відповість ударами по енергетичних об'єктах Перської затоки та інших регіональних цілях", — зазначило одне з джерел.

Пізніше спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів розмову з Дональдом Трампом. Він закликав відкласти військові дії та повернутися до переговорів.

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Раніше повідомлялося, що США разом з Ізраїлем готували масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Ірану 1–2 серпня, однак вони не відбулися. Також з'явилася інформація, що Сполучені Штати можуть оголосити про угоду з Іраном, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку.