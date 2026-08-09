Перемовини США та Ірану: Венс заявив про прогрес у відновленні судноплавства Ормузькою протокою

Сполучені Штати просунулися у перемовинах із Тегераном і сподіваються на відновлення безпечного руху суден через Ормузьку протоку.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

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За його словами, останніми днями Сполучені Штати досягли певного прогресу в переговорах з Іраном. Він зазначив, що Вашингтон використовує дипломатичні, економічні та військові інструменти, щоб досягти результату, який відповідатиме інтересам американців.

Питання Ормузької протоки

Водночас віцепрезидент США наголосив на важливості відновлення нормального судноплавства через Ормузьку протоку.

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Ми хочемо, щоб судноплавство Ормузькою протокою знову стало таким, як було до війни", - заявив Венс.

Переговори з Іраном

Він також зазначив, що переговорний процес із Тегераном є складним і може потребувати додаткового часу.

За словами Венса, дипломатичні переговори іноді супроводжуються невдачами, перш ніж сторони досягають остаточного результату.

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Ми досягли певного прогресу за останні кілька днів. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти результату, який буде хорошим для американського народу", - сказав віцепрезидент США.

Венс додав, що Сполучені Штати продовжують використовувати всі доступні інструменти для досягнення своїх цілей у переговорах з Іраном.