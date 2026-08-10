Трамп будет требовать от Ирана компенсации за погибших и раненых в ходе вооруженных конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе предстоящих переговоров с Ираном будет требовать компенсации за погибших и раненых, которых он связывает с действиями Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп хочет включить вопрос о компенсациях в повестку переговоров

По словам президента США, он поручил американским переговорщикам обязательно поднимать этот вопрос в ходе любых дальнейших переговоров с Ираном.

Трамп отметил, что ознакомился с требованиями Тегерана о компенсациях за многомесячные американские удары по территории Ирана. По его словам, этот вопрос ранее не обсуждался в ходе переговоров между двумя странами.

"Я поручил своим переговорщикам обязательно включить этот вопрос в повестку дня любых дальнейших переговоров", — написал Трамп.

Президент США заявил, что теперь сам будет требовать от Ирана компенсации за людей, которые были убиты или серьезно ранены вследствие взрывов на дорогах и во время многочисленных конфликтов.

Читайте также: Переговоры США и Ирана: Венс заявил о прогрессе в восстановлении судоходства через Ормузский пролив

В США вспомнили об USS Cole и протестах в Иране

Отдельно Трамп заявил о намерении добиваться от Тегерана компенсации за теракт 2000 года против американского эсминца USS Cole.

Вследствие атаки погибли 17 военнослужащих США, еще десятки человек получили ранения.

Также президент США считает, что компенсацию должны получить родственники погибших в Иране участников акций протеста.

Ранее СМИ сообщали, что США меняют стратегию в отношении Ирана. В частности, Дональд Трамп заявил, что пока не планирует масштабной военной операции против Ирана и рассматривает возможность усиления экономического давления.

Об этом говорится в интервью американскому изданию Axios.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прокомментировал запрос Украины на ракеты для Patriot: боеприпасы нужны США