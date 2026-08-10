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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп вимагатиме від Ірану компенсацій за загиблих і поранених під час збройних конфліктів

Трамп виматагтиме компенсацій від Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутніх переговорів з Іраном вимагатиме компенсацій за загиблих і поранених, яких він пов’язує з діями Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соціальній мережі Truth Social.

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Трамп хоче включити компенсації до переговорів

За словами президента США, він доручив американським переговірникам обов’язково порушувати це питання під час будь-яких подальших переговорів з Іраном.

Трамп зазначив, що ознайомився з вимогами Тегерана щодо компенсацій за багатомісячні американські удари по території Ірану. За його словами, це питання раніше не обговорювали під час переговорів між двома країнами.

"Я доручив своїм переговірникам обов'язково включити це питання до будь-яких подальших переговорів", – написав Трамп.

Президент США заявив, що тепер сам вимагатиме компенсацій від Ірану за людей, які були вбиті або серйозно поранені внаслідок придорожніх вибухів та під час численних конфліктів.

Також читайте: Перемовини США та Ірану: Венс заявив про прогрес у відновленні судноплавства Ормузькою протокою

У США згадали про USS Cole та протести в Ірані

Окремо Трамп заявив про намір домагатися від Тегерана компенсації за теракт 2000 року проти американського есмінця USS Cole.

Унаслідок атаки загинули 17 військовослужбовців США, ще десятки людей дістали поранень.

Також президент США вважає, що компенсації мають отримати родичі загиблих в Ірані учасників акцій протесту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США змінюють стратегію щодо Ірану. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що наразі не планує масштабної військової операції проти Ірану та розглядає посилення економічного тиску.

Про це йдеться в інтерв’ю американському виданню Axios.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прокоментував запит України на ракети до Patriot: Боєприпаси потрібні США

Автор: 

Іран (3190) Трамп Дональд (8122) Ормузька протока (277)
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Топ коментарі
+13
Дебіл не розуміє, щоб шось вимагати, то треба перемогти!
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10.08.2026 21:05 Відповісти
+7
Завтра нафта виросте до 100$, ринки впадуть і Трампу вже жодне компенсація не буде потрібна))) він знов ********* про близький мир і переговори про закінчення війни лиш би стабілізувати круте піку економіки і фондових ринків США...
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10.08.2026 21:04 Відповісти
+7
Ооо, знов цього дідугана перси пошлють на х...утір метеликів ловить.
А шо, він же ж сам цього вимагає.
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10.08.2026 21:04 Відповісти

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