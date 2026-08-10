Трамп вимагатиме від Ірану компенсацій за загиблих і поранених під час збройних конфліктів

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час майбутніх переговорів з Іраном вимагатиме компенсацій за загиблих і поранених, яких він пов’язує з діями Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соціальній мережі Truth Social.

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Трамп хоче включити компенсації до переговорів

За словами президента США, він доручив американським переговірникам обов’язково порушувати це питання під час будь-яких подальших переговорів з Іраном.

Трамп зазначив, що ознайомився з вимогами Тегерана щодо компенсацій за багатомісячні американські удари по території Ірану. За його словами, це питання раніше не обговорювали під час переговорів між двома країнами.

"Я доручив своїм переговірникам обов'язково включити це питання до будь-яких подальших переговорів", – написав Трамп.

Президент США заявив, що тепер сам вимагатиме компенсацій від Ірану за людей, які були вбиті або серйозно поранені внаслідок придорожніх вибухів та під час численних конфліктів.

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У США згадали про USS Cole та протести в Ірані

Окремо Трамп заявив про намір домагатися від Тегерана компенсації за теракт 2000 року проти американського есмінця USS Cole.

Унаслідок атаки загинули 17 військовослужбовців США, ще десятки людей дістали поранень.

Також президент США вважає, що компенсації мають отримати родичі загиблих в Ірані учасників акцій протесту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США змінюють стратегію щодо Ірану. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що наразі не планує масштабної військової операції проти Ірану та розглядає посилення економічного тиску.

Про це йдеться в інтерв’ю американському виданню Axios.

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