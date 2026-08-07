Трамп прокоментував запит України на ракети до Patriot: Боєприпаси потрібні США

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не надав Україні далекобійні ракети, адже Сполучені Штати самі потребують таких боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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Чому США не передали ракети

Один з журналістів зазначив, що за словами Зеленського, Україна гостро потребує ракет до Patriot.

"Нам самим потрібні ракети. Байден передав Україні боєприпасів на 300 млрд доларів. Коли я йшов, наші склади були повні, а тепер ми їх відновлюємо", – відповів Трамп.

Що Трамп сказав про війну і запаси зброї

Очільник Білого дому також прокоментував посилення російських атак на цивільні об'єкти в Україні:

"Послухайте, ми до цього не причетні. Нас розділяє океан. Але мені неприємно бачити, як гинуть молоді люди".

Водночас, Трамп зазначив, що США мають запаси боєприпасів по всьому світу й якщо вони знадобляться, то "ми їх візьмемо".

Окрім цього, він додав, що у США є "певні види боєприпасів, які мають велику потужність і запаси яких необмежені".

"Є й інші види, запаси яких дещо обмежені, але ми отримуємо їх щодня", - додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США.

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