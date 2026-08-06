Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом: Я надзвичайно задоволений його роботою
Президент США Дональд Трамп публічно підтримав міністра оборони Піта Гегсета після критики у ЗМІ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.
Заява Трампа і реакція на публікації
Раніше ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі в Кемп-Девіді Трамп вимагав пояснень від Гегсета. Йшлося про інформацію щодо можливого дефіциту боєприпасів, який може вплинути на військові можливості США у конфлікті з Іраном.
6 серпня Трамп заявив, що такі повідомлення не відповідають дійсності.
"Я надзвичайно задоволений роботою, яку виконує Піт Гегсет. Усе пройшло надзвичайно успішно, включно з нашою операцією у Венесуелі. Так само й в Ірані, де країна була зруйнована з метою не допустити, щоб вона коли-небудь отримала ядерну зброю", - зазначив Трамп.
Також президент США додав, що міністр оборони користується повагою серед військових.
Раніше Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів. Також очільник США пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет в Америці.
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