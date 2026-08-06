Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом: Я надзвичайно задоволений його роботою

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав міністра оборони Піта Гегсета після критики у ЗМІ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Трампа і реакція на публікації

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі в Кемп-Девіді Трамп вимагав пояснень від Гегсета. Йшлося про інформацію щодо можливого дефіциту боєприпасів, який може вплинути на військові можливості США у конфлікті з Іраном.

6 серпня Трамп заявив, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

"Я надзвичайно задоволений роботою, яку виконує Піт Гегсет. Усе пройшло надзвичайно успішно, включно з нашою операцією у Венесуелі. Так само й в Ірані, де країна була зруйнована з метою не допустити, щоб вона коли-небудь отримала ядерну зброю", - зазначив Трамп.

Також президент США додав, що міністр оборони користується повагою серед військових.

Читайте також: У Тегерані пригрозили ударами по Перській затоці у разі ескалації з США, - Reuters

Раніше Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів. Також очільник США пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет в Америці.