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Трамп заперечив чутки про конфлікт із Гегсетом: Я надзвичайно задоволений його роботою

Трамп заперечив конфлікт із Гегсетом

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав міністра оборони Піта Гегсета після критики у ЗМІ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Трампа в соцмережі Truth Social.

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Заява Трампа і реакція на публікації

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі в Кемп-Девіді Трамп вимагав пояснень від Гегсета. Йшлося про інформацію щодо можливого дефіциту боєприпасів, який може вплинути на військові можливості США у конфлікті з Іраном.

6 серпня Трамп заявив, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

"Я надзвичайно задоволений роботою, яку виконує Піт Гегсет. Усе пройшло надзвичайно успішно, включно з нашою операцією у Венесуелі. Так само й в Ірані, де країна була зруйнована з метою не допустити, щоб вона коли-небудь отримала ядерну зброю", - зазначив Трамп.

Також президент США додав, що міністр оборони користується повагою серед військових.

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Раніше Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів. Також очільник США пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет в Америці. 

Автор: 

боєприпаси (2344) Іран (3181) Трамп Дональд (8115) Гегсет Піт (157)
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