Трамп опроверг слухи о конфликте с Хегсетом: "Я чрезвычайно доволен его работой"

Президент США Дональд Трамп публично поддержал министра обороны Пита Хегсета после критики в СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.

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Заявление Трампа и реакция на публикации

Ранее СМИ сообщали, что во время встречи в Кэмп-Дэвиде Трамп потребовал объяснений от Хегсета. Речь шла об информации о возможном дефиците боеприпасов, который может повлиять на военные возможности США в конфликте с Ираном.

6 августа Трамп заявил, что такие сообщения не соответствуют действительности.

"Я чрезвычайно доволен работой, которую выполняет Пит Хегсет. Все прошло чрезвычайно успешно, включая нашу операцию в Венесуэле. То же самое и в Иране, где страна была разрушена с целью не допустить, чтобы она когда-либо получила ядерное оружие", — отметил Трамп.

Также президент США добавил, что министр обороны пользуется уважением среди военных.

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Ранее Трамп заявил, что у США есть огромные запасы боеприпасов. Также глава США пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в Америке.