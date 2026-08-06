Трамп опроверг слухи о конфликте с Хегсетом: "Я чрезвычайно доволен его работой"
Президент США Дональд Трамп публично поддержал министра обороны Пита Хегсета после критики в СМИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Трампа в социальной сети Truth Social.
Заявление Трампа и реакция на публикации
Ранее СМИ сообщали, что во время встречи в Кэмп-Дэвиде Трамп потребовал объяснений от Хегсета. Речь шла об информации о возможном дефиците боеприпасов, который может повлиять на военные возможности США в конфликте с Ираном.
6 августа Трамп заявил, что такие сообщения не соответствуют действительности.
"Я чрезвычайно доволен работой, которую выполняет Пит Хегсет. Все прошло чрезвычайно успешно, включая нашу операцию в Венесуэле. То же самое и в Иране, где страна была разрушена с целью не допустить, чтобы она когда-либо получила ядерное оружие", — отметил Трамп.
Также президент США добавил, что министр обороны пользуется уважением среди военных.
Ранее Трамп заявил, что у США есть огромные запасы боеприпасов. Также глава США пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в Америке.
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