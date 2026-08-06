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Новости Операция США против Ирана
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Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США

Трамп пригрозил источникам СМИ тюрьмой: в чём причина?

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть огромные запасы боеприпасов. 

Об этом лидер США сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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"США располагают огромными запасами "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости в США производятся и поставляются большие объемы. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик в истории нашей страны. "Разоблачителей", распространяющих эти предательские заявления, преследуют. Будут добиваться длительных тюремных сроков!" — отметил он.

Трамп пригрозил источникам СМИ тюрьмой: в чём причина?

Читайте: США возобновили полноценный обмен разведданными с Украиной, – Politico

Что этому предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана использовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.

Читайте: Трамп анонсировал новый раунд переговоров США с Ираном

Автор: 

оружие (10772) США (30291) Трамп Дональд (8074)
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Топ комментарии
+13
Якому пацієнту? Гундосому?

Бо ЦАР постійно на весь світ доповідає Путлу Поганому про дефіцит ракет ППО, тим самим по-факту запрошуючи Путла безкарно гатити по Україні!
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06.08.2026 08:32 Ответить
+12
Санітари! Пігулку пацієнту!
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06.08.2026 08:26 Ответить
+12
Про дефіцит, а точніше відсутність американських ракет найбільше кричить блогер і статист з України Голобородько. Так краще заховатися за своїми проблемами, бо за 7 з лишком років, так і не спромігся створити свою систему ППО і балістику.
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06.08.2026 08:41 Ответить

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