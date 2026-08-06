Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть огромные запасы боеприпасов.

Об этом лидер США сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

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"США располагают огромными запасами "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости в США производятся и поставляются большие объемы. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик в истории нашей страны. "Разоблачителей", распространяющих эти предательские заявления, преследуют. Будут добиваться длительных тюремных сроков!" — отметил он.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана использовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.

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