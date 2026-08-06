Трамп пригрозил тюрьмой источникам в СМИ, которые говорят о дефиците ракет в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США есть огромные запасы боеприпасов.
Об этом лидер США сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"США располагают огромными запасами "боеприпасов", особенно определенных типов. Кроме того, при необходимости в США производятся и поставляются большие объемы. Оборонные компании строят наибольшее количество заводов и фабрик в истории нашей страны. "Разоблачителей", распространяющих эти предательские заявления, преследуют. Будут добиваться длительных тюремных сроков!" — отметил он.
Что этому предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что армия США за 5 месяцев операции против Ирана использовала большую часть запасов высокоточных дальнобойных ракет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо ЦАР постійно на весь світ доповідає Путлу Поганому про дефіцит ракет ППО, тим самим по-факту запрошуючи Путла безкарно гатити по Україні!