США возобновили полноценный обмен разведданными с Украиной, – Politico

Сотрудничество США и Украины в сфере разведки вернулось к прежним объемам. Американские сенаторы и эксперты отмечают усиление взаимодействия и его важную роль в войне против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомпишет Politico со ссылкой на американских сенаторов и экспертов.

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По информации издания, возобновление сотрудничества стало "долгожданным позитивным импульсом" в критически важный период для украинских военных усилий.

Сенаторы подтверждают усиление сотрудничества

Высокопоставленный член Комитета Сената США по разведке Марк Уорнер заявил, что ситуация с обменом разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом улучшилась. По его словам, использование Украиной беспилотников и дальнобойных ракет позволило наносить удары вглубь территории России и укрепить позиции украинских сил.

Признаки усиления сотрудничества подтвердили и сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер. Корнин отметил, что Украина, похоже, смогла переломить ход событий в свою пользу.

Сенатор-демократ Тим Кейн, который посещал Украину в апреле 2025 года и повторно побывал в стране в июле 2026 года, также сообщил об изменениях. По его словам, во время последнего визита он почувствовал гораздо большую уверенность в общении с украинской стороной.

США продолжают помогать выявлять ракетные угрозы

Директор по инновациям и методам работы с открытыми источниками Института исследования войны Джордж Баррос назвал американскую разведывательную поддержку одним из ключевых факторов позитивных изменений для Украины. Он отметил, что в прошлом году президент США Дональд Трамп одобрил передачу разведывательной информации для украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. По словам эксперта, эти атаки стали значительно эффективнее благодаря американским разведданным и были частью более широкой стратегии по нанесению ощутимых потерь России.

Баррос также напомнил, что американские системы раннего предупреждения с начала полномасштабной войны помогали Украине своевременно получать информацию о российских ракетных ударах.

Вашингтон официально не комментирует изменения

В то же время Белый дом не стал комментировать возможное расширение сотрудничества в сфере разведки, отметив лишь, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на поиске путей прекращения войны. Центральное разведывательное управление и Офис директора национальной разведки США также не ответили на запрос Politico.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст подчеркнул, что сотрудничество является взаимовыгодным, ведь Украина обладает чрезвычайно ценной разведывательной информацией о России, которая представляет интерес и для Соединенных Штатов.

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