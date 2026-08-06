США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною, – Politico

Співпраця США й України у сфері розвідки повернулася до попередніх обсягів. Американські сенатори та експерти відзначають посилення взаємодії й її важливу роль у війні проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на американських сенаторів та експертів.

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За інформацією видання, відновлення співпраці стало "довгоочікуваним позитивним поштовхом" у критично важливий період для українських військових зусиль.

Сенатори підтверджують посилення співпраці

Високопоставлений член Комітету Сенату США з питань розвідки Марк Уорнер заявив, що ситуація з обміном розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом покращилася. За його словами, використання Україною безпілотників і далекобійних ракет дало змогу завдавати ударів углиб території Росії та зміцнити позиції українських сил.

Ознаки посилення співпраці підтвердили й сенатори-республіканці Джон Корнін та Роджер Вікер. Корнін зазначив, що Україна, схоже, змогла переламати перебіг подій на свою користь.

Сенатор-демократ Тім Кейн, який відвідував Україну у квітні 2025 року та повторно побував у країні в липні 2026 року, також повідомив про зміни. За його словами, під час останнього візиту він відчув значно більшу впевненість у спілкуванні з українською стороною.

США продовжують допомагати виявляти ракетні загрози

Директор з інновацій та методів роботи з відкритими джерелами Інституту дослідження війни Джордж Баррос назвав американську розвідувальну підтримку одним із ключових чинників позитивних змін для України. Він зазначив, що торік президент США Дональд Трамп схвалив передачу розвідувальної інформації для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За словами експерта, ці атаки стали значно ефективнішими завдяки американським розвідданим і були частиною ширшої стратегії зі створення відчутних втрат для Росії.

Баррос також нагадав, що американські системи раннього попередження від початку повномасштабної війни допомагали Україні завчасно отримувати інформацію про російські ракетні удари.

Вашингтон офіційно не коментує зміни

Водночас Білий дім не став коментувати можливе розширення співпраці у сфері розвідки, наголосивши лише, що президент США Дональд Трамп зосереджений на пошуку шляхів припинення війни. Центральне розвідувальне управління та Офіс директора національної розвідки США також не відповіли на запит Politico.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст наголосив, що співпраця є взаємовигідною, адже Україна володіє надзвичайно цінною розвідувальною інформацією про Росію, яка становить інтерес і для Сполучених Штатів.

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