Трамп анонсировал новый раунд переговоров США с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном начнется 3 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам на борту своего самолета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Трампа, переговоры начнутся днем 3 августа.

"Мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра днем. Это спасет много жизней", - сказал американский президент.

Речь идет об Ормузском проливе и ядерной программе

Трамп отметил, что, по мнению союзников США, стороны уже близки к достижению договоренностей.

По его словам, будущее соглашение будет касаться урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, а также иранской ядерной программы.

Иран просил прекратить удары

Президент США также заявил, что с просьбой воздержаться от новых ударов по Ирану к нему обращался сам Тегеран, а также руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

"Я хотел бы заключить соглашение. Мне не нравится убивать людей", - заявил Трамп.

Ранее президент США сообщал, что готов отказаться от новых ударов по Ирану, если сторонам удастся быстро достичь договоренности по ядерной программе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.