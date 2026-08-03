Трамп анонсировал новый раунд переговоров США с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном начнется 3 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам на борту своего самолета.
По словам Трампа, переговоры начнутся днем 3 августа.
"Мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра днем. Это спасет много жизней", - сказал американский президент.
Речь идет об Ормузском проливе и ядерной программе
Трамп отметил, что, по мнению союзников США, стороны уже близки к достижению договоренностей.
По его словам, будущее соглашение будет касаться урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, а также иранской ядерной программы.
Иран просил прекратить удары
Президент США также заявил, что с просьбой воздержаться от новых ударов по Ирану к нему обращался сам Тегеран, а также руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
"Я хотел бы заключить соглашение. Мне не нравится убивать людей", - заявил Трамп.
Ранее президент США сообщал, что готов отказаться от новых ударов по Ирану, если сторонам удастся быстро достичь договоренности по ядерной программе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.
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