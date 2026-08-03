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Новости Операция США против Ирана
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Трамп анонсировал новый раунд переговоров США с Ираном

Трамп объявил о начале новых переговоров между США и Ираном 3 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном начнется 3 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам на борту своего самолета.

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По словам Трампа, переговоры начнутся днем 3 августа.

"Мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра днем. Это спасет много жизней", - сказал американский президент.

Речь идет об Ормузском проливе и ядерной программе

Трамп отметил, что, по мнению союзников США, стороны уже близки к достижению договоренностей.

По его словам, будущее соглашение будет касаться урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, а также иранской ядерной программы.

Иран просил прекратить удары

Президент США также заявил, что с просьбой воздержаться от новых ударов по Ирану к нему обращался сам Тегеран, а также руководство Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

"Я хотел бы заключить соглашение. Мне не нравится убивать людей", - заявил Трамп.

Ранее президент США сообщал, что готов отказаться от новых ударов по Ирану, если сторонам удастся быстро достичь договоренности по ядерной программе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Автор: 

Иран (3117) США (30276) Трамп Дональд (8068)
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Топ комментарии
+4
Рижая птіца гаварун отлічаєтся глупостью і тупостью.
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03.08.2026 07:32 Ответить
+2
збрехав
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03.08.2026 07:25 Ответить
+1
Дурню і хер іграшка.
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03.08.2026 07:59 Ответить

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