Трамп анонсував новий раунд переговорів США з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном розпочнеться 3 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам на борту свого літака.

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За словами Трампа, переговори розпочнуться вдень 3 серпня.

"Ми з ними ведемо переговори. Вони розпочнуться завтра вдень. Це врятує багато життів", – сказав американський президент.

Йдеться про Ормузьку протоку та ядерну програму

Трамп зазначив, що, на думку союзників США, сторони вже близькі до досягнення домовленостей.

За його словами, майбутня угода стосуватиметься врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки, а також іранської ядерної програми.

Іран просив припинити удари

Президент США також заявив, що із проханням утриматися від нових ударів по Ірану до нього звертався сам Тегеран, а також керівництво Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару.

"Я хотів би укласти угоду. Мені не подобається вбивати людей", – заявив Трамп.

Раніше президент США повідомляв, що готовий відмовитися від нових ударів по Ірану, якщо сторонам вдасться швидко досягти домовленості щодо ядерної програми та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.