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Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США
Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів.
Про це лідер США повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"США мають у своєму розпорядженні величезні запаси "боєприпасів", особливо певних типів. Крім того, великі обсяги виробляються та постачаються до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни. "Викривачів", які поширюють ці зрадницькі заяви, переслідують. Будуть домагатися тривалих тюремних термінів!" - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що армія США за 5 місяців операції проти Ірану використала більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет.
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Бо ЦАР постійно на весь світ доповідає Путлу Поганому про дефіцит ракет ППО, тим самим по-факту запрошуючи Путла безкарно гатити по Україні!