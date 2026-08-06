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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США

Трамп пригрозив джерелам ЗМІ тюрмою: в чому причина?

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів. 

Про це лідер США повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"США мають у своєму розпорядженні величезні запаси "боєприпасів", особливо певних типів. Крім того, великі обсяги виробляються та постачаються до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни. "Викривачів", які поширюють ці зрадницькі заяви, переслідують. Будуть домагатися тривалих тюремних термінів!" - зазначив він.

Трамп пригрозив джерелам ЗМІ тюрмою: в чому причина?

Читайте: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною, – Politico

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що армія США за 5 місяців операції проти Ірану використала більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет.

Читайте: Трамп анонсував новий раунд переговорів США з Іраном

Автор: 

зброя (7262) США (22401) Трамп Дональд (8111)
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Топ коментарі
+13
Якому пацієнту? Гундосому?

Бо ЦАР постійно на весь світ доповідає Путлу Поганому про дефіцит ракет ППО, тим самим по-факту запрошуючи Путла безкарно гатити по Україні!
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06.08.2026 08:32 Відповісти
+12
Про дефіцит, а точніше відсутність американських ракет найбільше кричить блогер і статист з України Голобородько. Так краще заховатися за своїми проблемами, бо за 7 з лишком років, так і не спромігся створити свою систему ППО і балістику.
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06.08.2026 08:41 Відповісти
+10
Санітари! Пігулку пацієнту!
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06.08.2026 08:26 Відповісти

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