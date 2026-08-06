Трамп пригрозив тюрмою джерелам ЗМІ, які кажуть про дефіцит ракет у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають величезні запаси боєприпасів.

Про це лідер США повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"США мають у своєму розпорядженні величезні запаси "боєприпасів", особливо певних типів. Крім того, великі обсяги виробляються та постачаються до США за потреби. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик в історії нашої країни. "Викривачів", які поширюють ці зрадницькі заяви, переслідують. Будуть домагатися тривалих тюремних термінів!" - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що армія США за 5 місяців операції проти Ірану використала більшу частину запасів високоточних далекобійних ракет.

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